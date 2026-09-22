Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров", в честь 14-летия сына Рокки опубликовала в своем инстаграме его редкое фото – и фанаты почти единодушно решили: парень все больше становится похожим на своего знаменитого отца, Фредди Принца-младшего.

Рокки уже почти догнал маму в росте

На новом фото Сара обнимает сына, который в свои 14 лет уже почти сравнялся с ней по росту. В посте Геллар вспомнила, как сын "ворвался" в их жизнь через три года и один день после рождения старшей дочери Шарлотты.

"Ты даже не представляешь, как мне повезло наблюдать, как ты идешь за своей мечтой", – обратилась она к сыну.

Похоже, у мечты Рокки пока много лошадиных сил: актриса также показала его за рулем картинга с надписью R. Prinze. Парень серьезно увлекается картингом.

"Мини-Фредди"

Особенно внимательные подписчики заметили, что Рокки стал очень похож на своего отца. В комментариях парня называли "мини-Фредди", писали, что он "точная копия папы", хотя другие увидели в нем черты обоих родителей.

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А сравнивать есть с кем. Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший познакомились еще на съемках хоррора "Я знаю, что ты сделал прошлым летом" 1997 года. Встречаться начали в 2000-м, а через два года поженились. В сентябре их браку исполнилось уже 24 года.

Дочь Сара тоже показала. За день до дня рождения Рокки актриса сделала еще одно редкое исключение и опубликовала фото дочери Шарлотты, которой исполнилось 17 лет. Именно Шарлотта сделала Геллар мамой в 2009 году, а Рокки родился в 2012-м. Актриса назвала дочь своей лучшей подругой и человеком, который "пробуждает в ней самое лучшее".

Почему детей почти не показывают

Сара и Фредди много лет скрывали лица Шарлотты и Рокки на семейных фотографиях. К соцсетям в семье тоже относятся без особого восторга.

Геллар рассказывала, что их правила строже, чем во многих других семьях. У детей нет собственных аккаунтов в соцсетях, хотя родители иногда позволяют им просматривать контент со своих телефонов.

А еще недавно звезда сериала "Друзья" появилась на публике с сыном.