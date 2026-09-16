Как сообщает People, на этот раз мама и сын вместе появились на красной дорожке премии "Эмми-2026" в Лос-Анджелесе. В этом году для актрисы церемония стала особенной. Лиза Кудров получила сразу две номинации за финальный сезон сериала "Возвращение" – как актриса и как сценаристка.

Напомним, что Джулиан – единственный ребенок Кудров и ее мужа Мишеля Стерна, с которым актриса состоит в браке более 30 лет.

Сын Кудроу тоже пошел в кино



Лиза Кудроу с сыном Джулианом / Фото Getty Images



В 2026 году он появился в третьем и финальном сезоне сериала "Возвращение", где его мама играет главную роль Валери Чериш.

Джулиан сыграл технического специалиста Эвана в пяти эпизодах. Для него совместная работа с мамой стала, по его собственным словам, "сбывшейся мечтой".

Чтоправда, перед съемками он нервничал: боялся, что перед камерой будет видеть не персонажа, а просто маму. Но проблема решилась быстро – когда Кудров входила в образ Валери, сын признался, что перед ним словно появлялся совсем другой человек.

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А вот сама Лиза не всегда могла отключиться от материнского режима. Она вспоминала, как однажды увидела Джулиана на диване во время съемок, подошла и просто прижалась к нему на глазах у всей съемочной группы. Некоторые даже не знали, что это ее сын.

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