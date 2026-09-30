Як повідомляє 24 Канал, Ганніган поділилася сімейними кадрами у своєму Instagram після відвідин заходу Jellycat 26 вересня. На одному зі знімків акторка позує разом із Ківою, яка нечасто з'являється в центрі уваги.

І тут у прихильників "Баффі" стався невеликий флешбек у 1990-ті. У коментарях дівчину почали порівнювати з молодою Ганніган у ролі Віллоу Розенберг, а дехто навіть назвав їх практично близнючками. Entertainment Weekly також звернуло увагу на разючу схожість матері й доньки.

Схожість фанати помічали й раніше. Коли наприкінці літа Ганніган показала Ківу перед її першим днем у старшій школі, підписники писали, що на мить подумали, ніби бачать "молоду Віллоу".

У родині росте ще одна творча зірка

На Jellycat-заході увагу привернула не лише зовнішність Ківи. Ганніган похвалилася тематичним манікюром і зазначила, що над ним працювала її старша донька Сатіана.

Акторка назвала 17-річну дівчину "справжньою художницею в нашій родині". Тож поки одна донька збирає коментарі про схожість із мамою, друга вже відповідає за сімейний б'юті-відділ.

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Елісон виховує двох доньок із зіркою "Баффі"

Ганніган понад два десятиліття одружена з актором Алексісом Денісофом. Пара познайомилася завдяки "Баффі – переможниці вампірів": Денісоф грав Веслі Віндема-Прайса у серіалі та його спін-офі "Ангел".

Вони одружилися у 2003 році, а згодом стали батьками двох доньок – Сатіани, якій зараз 17 років, та 14-річної Ківи.

До слова, Денісоф пізніше також з'являвся у "Як я зустрів вашу маму", де його дружина протягом дев'яти сезонів грала Лілі Олдрін. Схоже, у цій родині від серіалів узагалі втекти складно.

Акторка давно поєднує Голлівуд із материнством

Для багатьох Ганніган назавжди залишиться Віллоу з "Баффі", Лілі з "Як я зустрів вашу маму" або Мішель з "Американського пирога". Але останні роки акторка значно частіше показує у соцмережах сімейні моменти.

Раніше вона з гумором розповідала, що після народження другої дитини зрозуміла: виховувати одну було ще доволі просто. За її словами, доньки навчилися буквально "працювати в парі" й не залишати мамі надто багато вільного часу.

Раніше своїх дітей показала інша зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів".