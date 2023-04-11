Ким Кардашьян сыграет главную роль в сериале "Американская история ужасов": когда премьера

Голливудская звезда Ким Кардашьян сыграет в 12-м сезоне культового сериала "Американская история ужасов". Она сыграет главную роль. Премьера сериала уже этим летом.

В понедельник, 10 апреля, звезда реалити-шоу сообщила об этом своим поклонникам в инстаграмме. Она опубликовала тизер с жутким музыкой.

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Ким Кардашьян сыграет в сериале "Американская история ужасов"

Сейчас трудно сказать, какую роль будет выполнять Ким Кардашьян в 12-м сезоне "Американской истории ужасов", поскольку деталей по сюжету и персонажам еще нет. Однако представитель Райана Мерфи сообщил, что роль Кардашьян была создана специально для нее.

Ролик, которым поделилась звезда, показывает, что предстоящий сезон сериала-антологии Райана Мерфи будет называться "Нежный". Среди других актеров также Эмма Робертс.

Ким Кардашьян сыграет в сериале "Американская история ужасов": смотрите ролик

Что известно об актерской карьере Ким Кардашян

В 2008 году вышла пародийная лента "Нереальный блокбастер", в которой Ким сыграла маленькую роль Лизы. За эту роль она получила номинацию на "Золотую малину" в категории "Худшая женская роль второго плана" в 2009 году.

Также в 2009 году она снялась в четырех эпизодах драматического сериала о профессиональных серфингистках "Beyond the Break" и в одном эпизоде "Места преступления: Нью-Йорк".

Осенью 2011 года вышел телефильм "Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event", съемки которого проводились во время свадьбы Ким и Криса Гамфриса.

С июля 2010 года Кардашьян стала продюсером реалити-шоу "The Spin Crowd", рассказывающим о жизни двух пиар-агентов Джонатана Чебана и Саймона Хака. В каждом эпизоде история идет об отдельной знаменитости, которая нуждается в услугах этих агентов для выхода в свет.

Ким Кардашьян / Фото из инстаграма звезды