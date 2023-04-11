У понеділок, 10 квітня, зірка реаліті-шоу повідомила про це своїх прихильників в інстаграмі. Вона опублікувала тизер з моторошною музикою.

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Кім Кардаш’ян зіграє у серіалі "Американська історія жахів"

Зараз важко сказати, яку роль буде виконувати Кім Кардаш’ян у 12-му сезоні "Американської історії жахів", оскільки деталей щодо сюжету та персонажів ще немає. Проте, представник Раяна Мерфі повідомив, що роль Кардаш’ян була створена спеціально для неї.

Ролик, яким поділилася зірка показує, що майбутній сезон серіалу-антології Раяна Мерфі називатиметься "Ніжний". Серед інших акторів також Емма Робертс.

Кім Кардаш’ян зіграє у серіалі "Американська історія жахів": дивіться ролик

Що відомо про акторську кар’єру Кім Кардашян

У 2008 році вийшла пародійна стрічка "Нереальний блокбастер", в якій Кім зіграла маленьку роль Лізи. За цю роль вона отримала номінацію на "Золоту малину" в категорії "Найгірша жіноча роль другого плану" у 2009 році.

Також у 2009 році вона знялась у чотирьох епізодах драматичного серіалу про професійних серфінгісток "Beyond the Break" та в одному епізоді "Місця злочину: Нью-Йорк".

Восени 2011 року вийшов телефільм "Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event", зйомки якого проводились під час весілля Кім та Кріса Гамфріса.

З липня 2010 року Кардаш'ян стала продюсеркою реаліті-шоу "The Spin Crowd", яке розповідає про життя двох піар-агентів Джонатана Чебана та Саймона Хака. У кожному епізоді історія ведеться про окрему знаменитість, яка потребує послуг цих агентів для виходу у світ.

Кім Кардаш’ян / Фото з інстаграму зірки