Безумная сумма за 20 реплик: сколько заплатили Ким Кетролл за роль Саманты в сериале "И просто так"

Актриса Ким Кетролл сыграла в финале второго сезона "И просто так". Создатели шоу выполнили все условия, чтобы звезда повторила свою культовую роль Саманты.

Кетролл появилась только в одном эпизоде, который длится даже не две минуты. Известно, что звезда записала свою сцену 22 марта в Нью-Йорке через 4 часа. Во время съемок актриса не встречалась и не общалась с другими актерами и актрисами.

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Сколько заплатили Ким Кетролл за возвращение в сиквел "Секса в большом городе"

В своей сцене Саманта, переехавшая в Лондон в рамках сюжета сериала, общается по телефону с Керри Брэдшоу, роль которой исполняет Сара Джессика Паркер. В первом сезоне "И просто так" Керри и Саманта обменивались письмами, и в конце сезона договорились о встрече, чтобы урегулировать свои отношения. Впрочем, в разговоре она говорит, что не сможет приехать к Керри на ужин из-за задержки рейсов.

За эпизод с 20 репликами Кетролл получила 1 миллион долларов. В интервью с Today актриса сравнила свое возвращение с тем, чтобы "погрузить палец в прошлое и провести отличный день, а затем выпить замечательное мартини".

Ким Кетролл в сериале "И просто так": смотрите видео

Напомним, в 2016 году Кетролл публично объявила, что больше не будет играть Саманту, потому что сценарий предложенного третьего фильма не соответствовал персонажу. Она заявила в собеседовании с Variety в 2022 году: "Я хотела бы иметь какое-нибудь основание, чтобы сделать третий фильм". Но этого не вышло.

Ее решение избежать роли Саманты привело к публичному конфликту с Паркером. Когда Кинг и Паркер перезапустили "Секс и город" как новый сериал для Max в 2021 году, Кетролл не пригласили вернуться в роль Саманты, а новый сериал включил других персонажей. Зрители это восприняли по-разному, поэтому сейчас создают немало мемей о возвращении звезды.

В последний раз Ким Кетролл сыграла в таких фильмах и сериалах: "Близкие друзья", "О моем отце", "И просто так...", "Гламур".