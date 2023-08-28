Кетролл з'явилася лише в одному епізоді, який триває навіть не дві хвилини. Відомо, що зірка записала свою сцену 22 березня в Нью-Йорку за 4 години. Під час зйомок актриса не зустрічалася та не спілкувалася з іншими акторами та актрисами.

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Скільки заплатити Кім Кетролл за повернення до сиквелу "Сексу і міста"

У своїй сцені, Саманта, яка переїхала до Лондона у межах сюжету серіалу, спілкується телефоном з Керрі Бредшоу, роль якої виконує Сара Джессіка Паркер. У першому сезоні "І просто так", Керрі та Саманта обмінювалися листами, і в кінці сезону домовилися про зустріч, щоб врегулювати свої стосунки. Втім, у розмові вона говорить, що не зможе приїхати до Керрі на вечерю через затримку рейсів.

За епізод із 20-ма репліками Кетролл отримала 1 мільйон доларів. У інтерв'ю з Today акторка порівняла своє повернення з тим, щоб "занурити палець у минуле та провести чудовий день, а потім випити чудове мартіні".

Кім Кетролл у серіалі "І просто так": дивіться відео

Нагадаємо, у 2016 році Кетролл публічно оголосила, що більше не гратиме Саманту, через те, що сценарій запропонованого третього фільму не відповідав персонажу. Вона заявила у співбесіді з Variety у 2022 році: "Я хотіла б мати якусь підставу, щоб зробити третій фільм". Але цього не сталося.

Її рішення уникнути ролі Саманти призвело до публічного конфлікту з Паркер. Коли Кінг і Паркер перезапустили "Секс і місто" як новий серіал для Max у 2021 році, Кетролл не запросили повернутися до ролі Саманти, а новий серіал включив інших персонажів. Глядачі це сприйняли по-різному, тому зараз створюють чимало мемів про повернення зірки.

Востаннє Кім Кетролл зіграла у таких фільмах та серіалах: "Близькі друзі", "Про мого батька", "І просто так...", "Гламур".