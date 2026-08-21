Не только "Секс в большом городе": 8 лучших ролей Ким Кэтролл к дню рождения звезды

21 августа свой 70-й день рождения отмечает харизматичная и непревзойденная Ким Кетролл. Большинство знает ее как дерзкую и раскованную Саманту из "Секса в большом городе", но фильмография актрисы насчитывает десятки разноплановых ролей в комедиях, фантастике, драмах и триллерах.

По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку увлекательных фильмов, в которых снялась невероятная Ким Кэттролл. Выбирайте фильм из нашего списка и наслаждайтесь игрой этой звезды.

"Манекен" (1987)

Молодой и талантливый художник Джонатан никак не может найти постоянную работу. Однажды он увидел безупречный магазинный манекен, который впоследствии неожиданно ожил. Оказывается, в фигуре оказалась душа древней египтянки Эмми, которую боги перенесли сквозь время в будущее.

"Манекен": смотрите трейлер фильма онлайн

"Полицейская академия" (1984)

Городские власти открывают двери полицейской академии для всех желающих без каких-либо ограничений, поэтому в ряды курсантов попадают настоящие чудаки и проказники. Среди них оказывается состоятельная и привлекательная девушка Карен Томпсон, которая стремится попробовать в жизни что-то экстремальное и доказать свою самостоятельность. Вместе с харизматичным Магони она проходит забавные испытания и обретает настоящую любовь.

"Полицейская академия": смотрите трейлер фильма онлайн

"Призрак" (2010)

Талантливый "литературный раб" получает заказ дописать мемуары бывшего премьер-министра Великобритании после загадочной гибели предыдущего автора. Во время работы на изолированном острове писатель знакомится с личной помощницей политика Амелией Блай, которая знает гораздо больше, чем говорит.

"Призрак": смотрите трейлер фильма онлайн

"Большой переполох в маленьком Китае" (1986)

Дальнобойщик Джек Бертон попадает в самое сердце подземного мистического мира китайского квартала Сан-Франциско. Вместе с любознательной и смелой Грейси Ло он пытается спасти похищенную девушку из лап древнего бессмертного колдуна.

"Большой переполох в маленьком Китае": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других проектов, в которых можно увидеть Ким Кэттролл:

"Секс в большом городе" (1998 – 2004) и полнометражные сиквелы (2008, 2010).

(1998 – 2004) и полнометражные сиквелы (2008, 2010). "Звездный путь 6: Неоткрытая страна" (1991)

(1991) "Как я встретила вашего отца" (2022 – 2023)

(2022 – 2023) "Гламур" (2023)

Кстати, в декабре 2025 года Ким Кетролл в четвертый раз вышла замуж.