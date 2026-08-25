Главной темой мероприятия этого года стала "Ответственность быть". В условиях полномасштабной войны, когда все больше ветеранов и ветеранок возвращаются к гражданской жизни с травмами и различными формами инвалидности, доступность культуры становится базовой нормой и вопросом устойчивости всего общества.

Проект предлагает воспринимать инклюзивные инструменты как новый совместный опыт для каждого зрителя.

Инклюзивный проект "Кино для каждого и каждой"

Программа объединяет три художественных направления:

Кинопоказы. Зрители увидят 10 фильмов со звуковым описанием (аудиодескрипцией) и расширенными субтитрами (SDH), которые передают как реплики героев, так и звуковую атмосферу картин.

Зрители увидят 10 фильмов со звуковым описанием (аудиодескрипцией) и расширенными субтитрами (SDH), которые передают как реплики героев, так и звуковую атмосферу картин. Визуальное искусство. Выставка 15 адаптированных киноплакатов, дополненных аудиогидом и шрифтом Брайля.

Выставка 15 адаптированных киноплакатов, дополненных аудиогидом и шрифтом Брайля. Литература. Перформативные чтения и презентация поэтического артбука "Энни выбирает дышать", изданного шрифтом Брайля.

Культурная среда должна меняться вместе с нами. Доступность – это не дополнительная опция или льгота, а базовая норма, которая помогает людям с разным опытом понимать друг друга. Наша общая ответственность – быть открытыми, внимательными и чуткими по отношению к каждому и каждой,

– отметила организатор проекта Вера Карпинская.

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Желающие присоединиться к инициативе могут подать заявки на Open-call до 4 сентября 2026 года включительно. Следить за обновлениями программы, локациями и деталями участия можно на официальной странице Львовской муниципальной библиотеки в инстаграме.