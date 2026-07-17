Лучшие фильмы для просмотра в компании друзей: что посмотреть на выходных

Сегодня вечер пятницы, а это значит, что стоит отключить уведомления в рабочих чатах и договориться о встрече с веселой компанией друзей. Более того, это отличная возможность не тратить лето впустую, а воспользоваться шансом провести его максимально продуктивно.

Если у вас или у кого-то из знакомых есть проектор, то просмотр фильма под открытым небом станет идеальным вариантом. А чтобы не тратить время на поиск фильма, 24 Канал уже сделал это за вас.

"Похмелье в Вегасе", 2009

Рейтинг IMDb: 7,7

Трое друзей просыпаются в гостиничном номере и видят весьма необычную картину после мальчишника: в шкафу сидит младенец, в ванной – тигр, а жених вообще исчез. Из-за провалов в памяти парням теперь придется приложить усилия, чтобы шаг за шагом восстановить события прошлой ночи, ведь свадьба друга пойдет коту под хвост.

"Похмелье в Вегасе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Игра в прятки", 2019

Рейтинг IMDb: 6,9

Это черная комедия с элементами хоррора, рассказывающая о девушке Грейс. Она выходит замуж за Алекса Ле Домаса – мужчину из состоятельной семьи, заработавшей миллиарды на настольных играх. В ночь свадьбы невеста узнает о жуткой семейной традиции: в полночь каждый новый член семьи обязан вытащить карту из старинного сундука и сыграть в ту игру, которая выпадет.

"Игра в прятки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумные богачи", 2018

Рейтинг IMDb: 6,9

Американская профессорша Рэйчел Чу летит в Сингапур на свадьбу друга своего парня Ника Янга. Там она узнает, что Ник происходит из одной из самых богатых и влиятельных семей Азии, а сам он – один из самых желанных холостяков. Девушке теперь придется бороться не только с соперницами, но и доказывать матери возлюбленного, что она достойна его сына.

"Сумасшедшие богачи": смотрите онлайн трейлер фильма

А если вы любите французское кино, то вот список лучших комедий, которые скрасят вечера на выходных.