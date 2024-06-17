В украинском прокате – с 11 июля – персонажи ленты заговорят голосами известных украинских актрис театра и кино. В материале Кино 24 узнайте подробности о фильме.

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В украинском прокате выйдет рисованный фильм "Крепостная": подробности

"Крепостная" выполнена в необычном для зрителя формате рисованной анимации, картина сочетает в себе сразу два художественных направления – кино и изобразительное искусство.

В новом полу кино, полу анимации речь идет о вечном – что важнее: любовь или земля, долг или имущество? Это необычное художественное изображение, где будто играют актеры, а будто и рисованный фильм, и именно это и привлекает. Более отстраненно воспринимаешь кинопроизведение, ассоциируешь с другими жизненными примерами,

– рассказала Наталья Сумская.

События ленты происходят в селе Липцы, польском селе на рубеже 19-20 веков. По сюжету, красавица Ягна выходит замуж за богатого вдовца Борину. Однако, юность и неописуемая жажда настоящих чувств побеждает и девушка находит утешение в сыне мужа – Антеке.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер фильма

Разоблачение запретной любви разжигает настоящую вражду и пренебрежение к юноше. Удастся ли женщине, порабощенной центром патриархата, дать достойный отпор обидчикам и завоевать собственный путь к счастью?

Какие известные актеры стали официальными украинскими голосами персонажей ленты

Главные герои фильма заговорили на украинском благодаря голосам звездных актеров: Наталки Денисенко (Ягна), Натальи Сумской (мать Ягны) и Виталия Гордиенко (Матеуш). Режиссером дубляжа выступила Людмила Петриченко. Зрители также услышат голоса Александра Игнатуши, Юлии Перинчук, Вячеслава Хостикоева, Елены Узлюк и многих других, в общем – присоединилось около 30 актеров дубляжа.

Ты воспринимаешь это не просто как фильм, а действительно как картину, как искусство. Это очень необычный эффект, даже ради этой картинки я советую всем сходить и посмотреть это кино,

– говорит украинская актриса Наталка Денисенко.



Фильм "Крепостная" / Фото пресс-службы ленты

Особенность ленты заключается в том, что несмотря на формат анимации, всех персонажей в "Крепостной" играют актеры. Кадры со съемок становились материалом для художников-аниматоров.

К работе над лентой присоединилось около 100 художников из 4 стран, выступивших в роли копродюсеров фильма: компаний BreakThru Films в Польше, Art Shot в Литве, Digital Kraft в Сербии и MOREFILM в Украине. С украинской стороны за процесс поиска художников и их обучение отвечали продюсеры Ольга Журженко и Десняна Рожкова.

Смотрите "Крепостную" в кино с 11 июля и созерцайте колорит европейского села конца 19 – начала 20 века.