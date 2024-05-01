В материале Кино 24 узнайте, о чем будет премьерная лента. А также эксклюзивные комментарии Любомира Левицкого и бойцов.

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В прокат выходит фильм "Мы были рекрутами"

"Мы были рекрутами" – это мотивационный документальный фильм, изложенный в стиле художественного рассказа, посвященный бойцам Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Целью фильма является вдохновить и мотивировать украинцев присоединиться к рядам 3-й ОШБр или любого другого подразделения Вооруженных Сил Украины, поддержать боевой дух героев, которые уже сегодня, держа оружие в руках, защищают Украину. Также фильм напоминает мировому сообществу о том, что украинская армия стоит на защите от реального агрессора.

Я прошу отойти от того мифа, что Россия – это армия ластоногих, каких-то непонятных наций, которые глупые и воюют с четырьмя магазинами для АК. Во-первых, это вторая армия мира. Это не только факт, который пропагандирует Россия, а всемирно признанный факт. Мы сражаемся против почти сильнейшего противника на этой планете и героически ему даем отпор. Противник учится, он делает работу над ошибками мгновенно. Они хитрые,

– отметил один из бойцов.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем сюжет фильма "Мы были рекрутами"

Военнослужащий, имеющий позывной "Журналист", решает не только описывать исторические события для СМИ, но и присоединяется к ним лично, чтобы участвовать в решающих битвах.

Зрителям предоставляется возможность послушать истории непосредственно от участников событий, поскольку актерами фильма являются реальные военнослужащие бригады. Их очерки жизни передадут больше, чем любые репортажи, помогая зрителям лучше понять суть настоящей отваги и самопожертвования.

Я не являюсь документалистом, я никогда им не был. Я люблю снимать жанровое кино. И мне захотелось как раз взять и объединить эти два жанра. Потому что есть запрос на правду сегодня. И захотелось использовать скиллы, которые у меня есть в художественном кино. И таким образом совместить это все в какого-то зверя, которого я до конца еще не чувствую даже сейчас. Это единственный проект, котором я не могу сделать никаких ни прогнозов, ни ничего,

– говорит режиссер фильма Любомир Левицкий.



Любомир Левицкий / Фото 24 Канал

Кроме того, режиссер отметил, что единственный актер, который сыграл в ленте – Борис Савенко. Левицкий говорит, что он на самом деле прошел курс КМБ в бригаде, хотя он сейчас и гражданский. А все потому, что этот фильм – правдивая история, в которой сегодня нуждается украинский зритель.

"Это единственный актер – Борис Савенко. Появилась идея взять и запустить его в Третью штурмовую на рекрутинг. Он пришел в КМБ, курс молодого бойца. Он боялся страшно, но пришел. У него выбора не было. У нас трушная история. Он не служит пока, но я ему сказал, что если ты захочешь, то будешь иметь очень хорошее отношение", – поделился Любомир Левицкий.

Начиная со 2 мая, фильм можно будет посмотреть во всех кинотеатрах вашего города.