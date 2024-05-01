У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, про що буде прем'єрна стрічка. А також прочитаєте ексклюзивні коментарі Любомира Левицького та бійців.

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У прокат виходить фільм "Ми були рекрутами"

"Ми були рекрутами" – це мотиваційний документальний фільм, викладений у стилі художньої розповіді, яка присвячена бійцям Третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України.

Метою фільму є надихнути та мотивувати українців приєднатися до рядів 3-ї ОШБр або будь-якого іншого підрозділу Збройних Сил України, підтримати бойовий дух героїв, які вже сьогодні, тримаючи зброю в руках, захищають Україну. Також фільм нагадує світовій спільноті про те, що українська армія стоїть на захисті від реального агресора.

Я прошу відійти від того міфу, що Росія – це армія ластоногих, якихось незрозумілих націй, які дурні й воюють з чотирма магазинами для АК. По-перше, це друга армія світу. Це не лише факт, який пропагандує Росія, а всесвітньо визнаний факт. Ми б'ємося проти майже найсильнішого противника на цій планеті й героїчно йому даємо відсіч. Противник навчається, він робить роботу над помилками миттєво. Вони хитрі,

– зазначив один із бійців.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет фільму "Ми були рекрутами"

Військовослужбовець, що має позивний "Журналіст", вирішує не лише описувати історичні події для ЗМІ, але й приєднується до них особисто, щоб брати участь у вирішальних битвах.

Глядачам надається можливість послухати історії безпосередньо від учасників подій, оскільки акторами фільму є реальні військовослужбовці бригади. Їхні нариси життя передадуть більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи глядачам краще зрозуміти суть справжньої відваги та самопожертви.

Я не є документалістом, я ніколи ним не був. Я люблю знімати жанрове кіно. І мені захотілося якраз взяти й об'єднати ці два жанри. Бо є запит на правду сьогодні. І захотілося використати скіли, які в мене є в художньому кіно. І таким чином поєднати це все в якогось звіра, якого я до кінця ще не відчуваю навіть зараз. Це єдиний проєкт, якому я не можу зробити ніяких ні прогнозів, ні нічого,

– каже режисер фільму Любомир Левицький.



Любомир Левицький / Фото 24 Канал

Окрім того, режисер зазначив, що єдиний актор, який зіграв у стрічці – Борис Савенко. Левицький каже, що він насправді пройшов курс КМБ у бригаді, хоч він зараз і цивільний. А все тому, що цей фільм – правдива історія, якої сьогодні потребує український глядач.

"Це єдиний актор – Борис Савенко. З'явилась ідея взяти й запустити його у Третю штурмову на рекрутинг. Він прийшов в КМБ, курс молодого бійця. Він боявся страшно, але прийшов. У нього вибору не було. У нас трушна історія. Він не служить поки що, але я йому сказав, що якщо ти захочеш, то ти будеш мати дуже гарне відношення", – поділився Любомир Левицький.

Починаючи з 2 травня, фільм можна буде переглянути у всіх кінотеатрах вашого міста.