От номинантов на Оскар: в украинский прокат вышла рисованная анимационная драма "Крепостная"

3 11 июля в широкий прокат вышла лента супругов ДК (Дороты Кобеля) и Хью Велчман. "Крепостная" – это рисованная история нелюбви.

Герои ленты заговорили голосами актрис театра и кино Наталки Денисенко и Натальи Сумской, а также актера театра и кино, кинообозревателя и основателя YouTube-канала "Отряд киноманов" Виталия Гордиенко. Фильм взял главную награду международного кинофестиваля зрительского кино Миколайчук OPEN.

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В украинский прокат вышел фильм "Крепостная"

"Крепостная" (в оригинале – Chłopi) рассказывает историю красавицы Ягны, которая выходит замуж за богатого вдовца Борину против своей воли. Несмотря на замужество, молодая девушка познает опыт искренней и страстной любви с сыном нелюбимого, Антеком. События ленты разворачиваются в конце 19 века в польском селе Липцы. Ягна закована в "клетку" патриархального уклада, из-за чего сталкивается с неприятием себя и своих желаний в обществе.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер фильма

Художники-аниматоры создали около 85000 картин для ленты. К работе над лентой присоединилось около 100 художников из 4 стран, выступивших в роли ко-продюсеров фильма: компаний BrekThru Films в Польше, Art Shot в Литве, Digital Kraft в Сербии и MOREFILM в Украине. Продюсерами с украинской стороны выступили Ольга Журженко и Десняна Рожкова.

Культурная жизнь в Украине продолжается. Киев – несокрушимый город, который будет держаться до победы. Спасибо кинотеатру "Жовтень", который всегда радостно представляет польские фильмы на широком экране. И каждому, кто был и будет присутствовать в кинозале, что интересуетесь польской культурой и поддерживаете украинский кинопрокат. Вместе мы – сила! Слава Украине!

– добавляет Польский институт.

Смотрите фильм "Крепостная" с 11 июля во всех кинотеатрах Украины!