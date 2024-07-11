Герої стрічки заговорили голосами акторок театру і кіно Наталки Денисенко та Наталі Сумської, а також актора театру і кіно, кінооглядача і засновника YouTube-каналу "Загін кіноманів" Віталія Гордієнко. Фільм взяв головну нагороду міжнародного кінофестивалю глядацького кіно Миколайчук OPEN. Рекомендуємо5 дітей знаменитостей, які позбулись прізвищ своїх популярних батьків В український прокат вийшов фільм "Кріпачка" "Кріпачка" (в оригіналі –Chłopi) розповідає історію красуні Ягни, яка виходить заміж за заможного вдівця Борину проти своєї волі. Попри заміжжя, молода дівчина пізнає досвід щирого та пристрасного кохання з сином нелюба, Антеком. Події стрічки розгортаються наприкінці 19 століття в польському селі Липці. Ягна закута в "клітку" патріархального устрою, через що стикається з неприйняттям себе і своїх бажань у суспільстві. "Кріпачка": дивіться онлайн трейлер фільму Художники-аніматори створили близько 85000 картин для стрічки. До роботи над стрічкою долучилося близько 100 митців з 4 країн, що виступили в ролі ко-продюсерів фільму: компаній BrekThru Films у Польщі, Art Shot у Литві, Digital Kraft у Сербії та MOREFILM в Україні. Продюсерками з української сторони виступили Ольга Журженко та Десняна Рожкова. Культурне життя в Україні триває. Київ –незламне місто, яке буде триматися аж до перемоги.Дякуємо кінотеатру "Жовтень", який завжди радо презентує польські фільми на широкому екрані. І кожному, хто був і буде присутній у кінозалі, що цікавитеся польською культурою і підтримуєте український кінопрокат. Разом ми –сила! Слава Україні! –додає Польський інститут. Дивіться фільм "Кріпачка" з 11 липня в усіх кінотеатрах України!