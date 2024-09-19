В Украине состоялась премьера фильма "Да Винчи" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайло

19 сентября в Украине состоялась громкая премьера документального фильма "Да Винчи". Эта лента рассказывает о легендарном Дмитрии Коцюбайло, известного также под позывным "Да Винчи", который активно участвовал в Революции Достоинства и ушел на фронт в возрасте 18 лет.

Фильм предлагает детальный и трогательный портрет этого выдающегося героя. Лента раскрывает не только его участие в важных исторических событиях, но и личную историю, что лежит за его героизмом.

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Состоялась премьера фильма "Да Винчи": что известно о ленте

Документальный фильм "Да Винчи" создан в память о выдающемся добровольце Дмитрия Коцюбайло, известного также под позывным "Да Винчи". Режиссер фильма, Владимир Сидько, записал воспоминания о Дмитрии от его родственников и собратьев.

В частности, своими воспоминаниями о Дмитрии поделились мама героя, сестра Марьяна Коцюбайло, невеста Алина Михайлова, руководитель медслужбы батальона "Волки Да Винчи", Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ (2021-2024), Сергей Филимонов, командир батальона "Волки Да Винчи" и другие побратимы.

"Да Винчи": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о Дмитрии Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным "Да Винчи", проявил себя как отважный защитник Украины еще во время Революции Достоинства, когда вместе с другими активистами отстаивал справедливость на Майдане. В период, когда на востоке Украины начались военные действия, Дмитрий, которому тогда было всего 18 лет, не колебался и присоединился к добровольцам, отправившись на фронт.

В 2021 году он стал первым добровольцем, который при жизни был отмечен высшей государственной наградой – званием Героя Украины.

С 2016 года Дмитрий возглавлял штурмовую роту, которая позже, весной 2022 года, была реорганизована в отдельный штурмовой батальон под названием "Волки Да Винчи".

Батальон под командованием Дмитрия участвовал в многочисленных боях, демонстрируя высокую боевую готовность и слаженность действий.

Последним для Дмитрия стал бой за Бахмут весной 2023 года, где он погиб, защищая свою страну до последнего вздоха. Его героизм и самопожертвование навсегда останутся в памяти украинцев как пример настоящей преданности своей Родине и народу