Этот фильм, снят российским режиссером Анастасией Трофимовой, уже стал предметом жарких дискуссий из-за желания международных кинофестивалей показать ленту. Министерство иностранных дел Украины выразило свою глубокую обеспокоенность и категорически осудило такие действия со стороны швейцарского кинофестиваля.

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Фильм "Русские на войне" планируют показать на кинофестивале в Швейцарии

В Швейцарии планируют показать фильм "Русские на войне" на кинофестивале Zurich Film Festival. Решение организаторов фестиваля включить ленту в программу вызвало негативную реакцию со стороны украинского сообщества и международного сообщества, которое поддерживает Украину в борьбе против агрессии.

Министерство иностранных дел Украины выразило свою глубокую обеспокоенность и категорически осудило такие действия со стороны швейцарского кинофестиваля. В своем заявлении МИД отметил, что предоставление платформы для показа таких фильмов неприемлемо в то время, когда Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины, совершая многочисленные военные преступления и нарушения прав человека.

Российской пропаганде за ширмой культурного продукта – не место на международной культурной сцене и красных дорожках. В связи с планами швейцарского кинофестиваля ZURICH FILM FESTIVAL включить в программу документальный фильм "Россияне на войне" МИД выразил возмущение из-за такого решения,

– говорится в заявлении министерства.

Украинская сторона считает, что подобные демонстрации фактически способствуют распространению пропаганды и попыткам "отбелить" образ России на международной арене.

Ранее фильм уже показали на Венецианском кинофестивале и и планируют презентовать в Торонто.

Министерство иностранных дел обращает внимание на то, что культурные мероприятия не должны становиться инструментом для легитимизации действий агрессора. Показ фильма, который может подавать искаженную или предвзятую информацию о войне в Украине, недопустим, особенно учитывая текущую ситуацию, когда российские войска продолжают совершать акты насилия и зверства против украинского населения.