Цей фільм, знятий російською режисеркою Анастасією Трофімовою, вже став предметом палких дискусій через бажання міжнародних кінофестивалів показати стрічку. Міністерство закордонних справ України висловило своє глибоке занепокоєння і категорично засудило такі дії з боку швейцарського кінофестивалю.

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Фільм "Росіяни на війні" планують показати на кінофестивалі у Швейцарії

У Швейцарії планують показати фільм "Росіяни на війні" на кінофестивалі Zurich Film Festival. Рішення організаторів фестивалю включити стрічку до програми викликало негативну реакцію з боку української спільноти та міжнародної спільноти, яка підтримує Україну в боротьбі проти агресії.

Міністерство закордонних справ України висловило своє глибоке занепокоєння і категорично засудило такі дії з боку швейцарського кінофестивалю. У своїй заяві МЗС наголосило, що надання платформи для показу таких фільмів є неприйнятним у той час, коли Росія продовжує вести агресивну війну проти України, вчиняючи численні воєнні злочини та порушення прав людини.

Російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках. У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю ZURICH FILM FESTIVAL включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні" МЗС висловило обурення через таке рішення,

– йдеться у заяві міністерства.

Українська сторона вважає, що подібні демонстрації фактично сприяють поширенню пропаганди та спробам "відбілити" образ Росії на міжнародній арені.

Раніше фільм вже показали на Венеційському кінофестивалі та планують презентувати у Торонто.

Міністерство закордонних справ звертає увагу на те, що культурні заходи не повинні ставати інструментом для легітимізації дій агресора. Показ фільму, який може подавати спотворену або упереджену інформацію про війну в Україні, є неприпустимим, особливо враховуючи поточну ситуацію, коли російські війська продовжують здійснювати акти насильства та звірства проти українського населення.