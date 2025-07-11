Объединит деятелей исскуств со всей Восточной Европы: Ужгород примет фестиваль "Кино соседей"

В Ужгороде с 6 по 10 августа состоится четвертый кинофестиваль "Кино соседей". Здесь можно будет совершенно бесплатно посмотреть киноленты стран Восточной Европы.

Организатор фестиваля "Кино соседей" Кирилл Марикуца выразил 24 Каналу мнение, что кинофестивали сейчас не самое важное событие, впрочем они все же имеют большое значение.

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Каково значение кинофестиваля "Кино соседей"?

Марикуца рассказал, что впервые фестиваль прошел в 2022 году уже после начала полномасштабного вторжения. Он имеет несколько пластов.

Показать то, насколько у Украины с ее соседями прошлое. Проевропейский вектор не вымышленный и нас с соседями объединяет очень много.

Возможность противодействовать пропаганде, идущей со стороны России, например, о том, что ущемляются права венгров на территории Закарпатья или других национальных меньшинств.

Поблагодарить партнеров за то, что они принимают наших соотечественников у себя.

Познакомить переселенцев с Закарпатьем, с его историей, с его культурой,

– отметил организатор фестиваля "Кино соседей".

Он продолжил, что сделать это через призму стран, которые имели огромное влияние на формирование региона.

Какие ленты кинофестиваля станут ведущими?

По словам организатора фестиваля "Кино соседей", это зрительский фестиваль. Он не несет в себе целей наградить, открыть имена или стать знаковым индустриальным событием. Поэтому, каждая лента важна и интересна. Программа разнообразна.

"Мы пытались создать ее так, чтобы было представлено кино и для детей, и для подростков, чтобы была представлена ретроспективная программа. Она в этом году объединена в пласт истории кино Польши. Это кино 70-х годов прошлого века, когда культура Польши была под колпаком центральной политики СССР", – отметил Марикуца.

Как он отметил, режиссеры тогда, не конфронтируя напрямую, но через камеры и обыденность поднимали очень важные вопросы, которые на самом деле сейчас актуальны для нас. Должно быть много нового кино также:

Лента "Под вулканом". Режиссер этой работы уже посещал Ужгород с "Хлебом и солью". Теперь он возвращается с фильмом, посвященным Украине, с украинским полностью актерским составом.

Фильм "Волны". Это чешский номинант на премию "Оскар". Это лента, которая рассказывает о последних месяцах существования международной редакции Чехословацкого радио, которые сыграла огромное влияние на события в Праге, произошедшие в 1968 году.

Короткометражные ленты. Программа посвящена 20-летию Варшавской киношколы. Там будут представлены фильмы украинских студентов и студенток, которые учились там. Это прекрасный мост между нами и нашими польскими соседями.

Что говорят зарубежные гости о войне в Украине?

Марикуца сказал, что эти люди достаточно хорошо и незаангажированно знакомы со всем, что происходит в Украине. Они следят за источниками из Украины, поэтому им не надо объяснять, что происходит, кто прав, кто виноват. Они не находятся под влиянием ИПСО со стороны России.

Это встречается у представителей более дальних стран. Они удивляются, что война до сих пор продолжается. Они обращаются к россиянам. Однако с ближайшими соседями такой проблемы не возникало никогда,

– отметил организатор фестиваля "Кино соседей".

Он добавил, что все события фестиваля, благодаря поддержке основного партнера – Международного варшавского фонда, являются бесплатными, чтобы как можно больше людей посетили кинофестиваль по предварительной регистрации. Форма появится примерно за 2 недели до старта кинофестиваля, когда будет полностью составлена его программа.