Організатор фестивалю "Кіно сусідів" Кирило Марікуца висловив 24 Каналу думку, що кінофестивалі нині не найважливіша подія, утім вони все ж мають велике значення.

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Яке значення кінофестивалю "Кіно сусідів"?

Марікуца розповів, що вперше фестиваль пройшов у 2022 році вже після початку повномасштабного вторгнення. Він має декілька пластів.

Показати те, наскільки в України з її сусідами минуле. Проєвропейський вектор не вигаданий і нас із сусідами об'єднує дуже багато.

Можливість протидіяти пропаганді, що йде з боку Росії, наприклад, про те, що утискаються права угорців на території Закарпаття чи інших національних меншин.

Подякувати партнерам за те, що вони приймають наших співвітчизників у себе.

Познайомити переселенців із Закарпаттям, з його історією, з його культурою,

– зазначив організатор фестивалю "Кіно сусідів".

Він продовжив, що зробити це через призму країн, які мали величезний вплив на формування регіону.

Які стрічки кінофестивалю стануть провідними?

За словами організатора фестивалю "Кіно сусідів", це глядацький фестиваль. Він не несе в собі цілей нагородити, відкрити імена чи стати знаковою індустрійною подією. Тож, кожна стрічка важлива та цікава. Програма різноманітна.

"Ми намагались створити її так, щоб було представлене кіно й для дітей, і для підлітків, аби була представлена ретроспективна програма. Вона цього року об'єднана в пласт історії кіно Польщі. Це кіно 70-х років минулого століття, коли культура Польщі була під ковпаком центральної політики СРСР", – зауважив Марікуца.

Як він зазначив, режисери тоді, не конфронтуючи напряму, але через камери та буденність піднімали дуже важливі питання, які насправді зараз актуальні для нас. Має бути багато нового кіно також:

Стрічка "Під вулканом". Режисер цієї роботи вже відвідував Ужгород із "Хлібом і сіллю". Тепер він повертається з фільмом, присвяченим Україні, з українським повністю акторським складом.

Фільм "Хвилі". Це чеський номінант на премію "Оскар". Це стрічка, яка розповідає про останні місяці існування міжнародної редакції Чехословацького радіо, які відіграла величезний вплив на події в Празі, що відбулись у 1968 році.

Короткометражні стрічки. Програма присвячена 20-річчю Варшавської кіношколи. Там будуть представлені фільми українських студентів і студенток, які навчались там. Це прекрасний міст між нами та нашими польськими сусідами.

Що кажуть закордонні гості про війну в Україні?

Марікуца сказав, що ці люди досить добре та незаангажовано знайомі з усім, що відбувається в Україні. Вони слідкують за джерелами з України, тому їм не треба пояснювати, що відбувається, хто правий, хто винен. Вони не перебувають під впливом ІПСО з боку Росії.

Це зустрічається в представників більш дальніх країн. Вони дивуються, що війна досі триває. Вони звертаються до росіян. Однак із найближчими сусідами такої проблеми не виникало ніколи,

– наголосив організатор фестивалю "Кіно сусідів".

Він додав, що всі події фестивалю, завдяки підтримці основного партнера – Міжнародного варшавського фонду, є безкоштовними, щоб якнайбільше людей відвідали кінофестиваль за попередньою реєстрацією. Форма з'явиться приблизно за 2 тижні до старту кінофестивалю, коли буде повністю складена його програма.