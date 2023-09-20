Традиционно имена победителей объявят во время торжественной церемонии награждения, которая состоится в день открытия фестиваля "Киевская неделя критики" – 12 октября 2023 года.

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Номинанты 6-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо" в 2023 году

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Довбуш", режиссер Олесь Санин;
  • "Люксембург, Люксембург", режиссер Антонио Лукич;
  • "La Palisiada", режиссер Филипп Сотниченко;
  • "Степное", режиссер Марина Краса.

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Великая маленькая война", режиссер Мирослав Латик;
  • "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк;
  • "Живая", режиссеры Владлен Одуденко;
  • "Это свидание", режиссер Надежда Парфан.

Лучший документальный фильм

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;
  • "Железные бабочки", режиссер Роман Любой;
  • "Откуда куда", режиссер Мачек Хамела;
  • "Мы не погаснем", режиссер Алиса Коваленко.

Лучший анимационный фильм

  • "Весна", режиссер Никита Лысков;
  • "Мавка. Лесная песня", режиссеры Александра Рубан, Олег Маламуж;
  • "Мариуполь. Сто ночей", режиссер София Мельник;
  • "Мокош", режиссер Анна Дудко.

Открытие года

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов;
  • "La Palisiada", режиссер Филипп Сотниченко;
  • "Навсегда-навсегда", режиссер Анна Бурячкова;
  • "Степное", режиссер Марина Краса.

Лучший актер

  • Александр Максяков ("Степное");
  • Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург");
  • Новруз Пашаев ("У Полисиада");
  • Сергей Стрельников ("Довбуш").

Лучшая актриса

  • Нина Антонова ("Степное");
  • Ксения Хижняк ("Я, Нина");
  • Карина Химчук ("Ты меня любишь?");
  • Елизавета Целик ("Навсегда-навсегда").

Лучший сценарий фильма

  • Марина Краса, Кирилл Шувалов ("Степное");
  • Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург");
  • Тоня Ноябрева ("Ты меня любишь?");
  • Филипп Сотниченко ("У Полисиада").

За достижение

  • Довженко-Центр по лекторию "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино";
  • Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кинофестиваля "Киевская неделя критики";
  • Довженко-Центр (команда проекта: Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман и Татьяна Деркач) за программу "Мультфильм Недели. Первый сезон";
  • Наталья Серебрякова за серию публикаций по украинскому кино в издании Cineuropa.

Что такое Национальная премия кинокритиков "Киноколо"

Ежегодная премия, основанная в 2018 году, определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Победители Премии определяются Комитетом Национальной премии кинокритиков. В его состав входят 46 кинокритиков и киноведов, членов ФИПРЕССИ, и авторов, чьи тексты и аналитические материалы публикуются в украинских СМИ.