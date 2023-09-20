Традиційно імена переможців оголосять під час урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 12 жовтня 2023 року.

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Номінанти 6-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2023 році

Найкращий повнометражний ігровий фільм

  • "Довбуш", режисер Олесь Санін;
  • "Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч;
  • "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко;
  • "Степне", режисерка Марина Врода.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • "Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик;
  • "ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк;
  • "Жива", режисери Владлен Одуденко;
  • "Це побачення", режисерка Надія Парфан.

Найкращий документальний фільм

  • "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;
  • "Залізні метелики", режисер Роман Любий;
  • "Звідки куди", режисер Мачек Хамела;
  • "Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко.

Найкращий анімаційний фільм

  • "Весна", режисер Микита Лиськов;
  • "Мавка. Лісова пісня", режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж;
  • "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник;
  • "Мокош", режисерка Анна Дудко.

Відкриття року

  • "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;
  • "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко;
  • "Назавжди-Назавжди", режисерка Анна Бурячкова;
  • "Степне", режисерка Марина Врода.

Найкращий актор

  • Олександр Максяков ("Степне");
  • Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");
  • Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада");
  • Сергій Стрельников ("Довбуш").

Найкраща акторка

  • Ніна Антонова ("Степне");
  • Ксенія Хижняк ("Я, Ніна");
  • Карина Химчук ("Ти мене любиш?");
  • Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди").

Найкращий сценарій фільму

  • Марина Врода, Кірілл Шувалов ("Степне");
  • Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");
  • Тоня Ноябрьова ("Ти мене любиш?");
  • Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада").

За досягнення

  • Довженко-Центр за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно";
  • Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кінофестивалю "Київський тиждень критики";
  • Довженко-Центр (команда проєкту: Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман і Тетяна Деркач) за програму "Мультфільм Тижня. Перший сезон";
  • Наталія Серебрякова за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.

Що таке Національна премія кінокритиків "Кіноколо"

Щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 46 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.