Традиційно імена переможців оголосять під час урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 12 жовтня 2023 року.
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Номінанти 6-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2023 році
Найкращий повнометражний ігровий фільм
- "Довбуш", режисер Олесь Санін;
- "Люксембург, Люксембург", режисер Антоніо Лукіч;
- "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко;
- "Степне", режисерка Марина Врода.
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Велика маленька війна", режисер Мирослав Латик;
- "ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк;
- "Жива", режисери Владлен Одуденко;
- "Це побачення", режисерка Надія Парфан.
Найкращий документальний фільм
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;
- "Залізні метелики", режисер Роман Любий;
- "Звідки куди", режисер Мачек Хамела;
- "Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко.
Найкращий анімаційний фільм
- "Весна", режисер Микита Лиськов;
- "Мавка. Лісова пісня", режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж;
- "Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник;
- "Мокош", режисерка Анна Дудко.
Відкриття року
- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов;
- "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко;
- "Назавжди-Назавжди", режисерка Анна Бурячкова;
- "Степне", режисерка Марина Врода.
Найкращий актор
- Олександр Максяков ("Степне");
- Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");
- Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада");
- Сергій Стрельников ("Довбуш").
Найкраща акторка
- Ніна Антонова ("Степне");
- Ксенія Хижняк ("Я, Ніна");
- Карина Химчук ("Ти мене любиш?");
- Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди").
Найкращий сценарій фільму
- Марина Врода, Кірілл Шувалов ("Степне");
- Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");
- Тоня Ноябрьова ("Ти мене любиш?");
- Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада").
За досягнення
- Довженко-Центр за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно";
- Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кінофестивалю "Київський тиждень критики";
- Довженко-Центр (команда проєкту: Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман і Тетяна Деркач) за програму "Мультфільм Тижня. Перший сезон";
- Наталія Серебрякова за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.