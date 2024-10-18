Премию кинокритиков "Киноколо" вручили в 11 номинациях, о чем говорится на официальном сайте. В этом году было нововведение – лучшие полнометражный и короткометражный документальные фильмы выбирали в двух отдельных категориях.
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Наибольшее количество наград получила лента Дмитрия Мойсеева "Серые пчелы". Она рассказывает о двух жителях небольшого села, что в так называемой "серой зоне" АТО. Они дружат с детства, но имеют разные взгляды на жизнь.
В двух номинациях победил фильм "Фрагменты льда".
Полный список победителей
Лучший полнометражный игровой фильм – "Серые пчелы"
"Серые пчелы": смотрите трейлер онлайн
Лучший короткометражный игровой фильм – "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук
Лучшая режиссура – Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")
Лучший актер – Виктор Жданов ("Серые пчелы")
Лучшая актриса – Елена Узлюк ("Уроки толерантности")
Лучший сценарий фильма – Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция")
Лучший полнометражный документальный фильм – "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова
"Фрагменты льда": смотрите трейлер онлайн
Лучший короткометражный документальный фильм – "Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский.
Лучший анимационный фильм – "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева
За достижения – Ольга Бирзул (книга "Твоя книга о кино")
Открытие года – "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова.