Лучшие украинские фильмы 2024: список победителей премии кинокритиков "Киноколо"

Состоялась седьмая по счету Национальная премия кинокритиков "Киноколо". Стали известны имена победителей в 2024 году.

Премию кинокритиков "Киноколо" вручили в 11 номинациях, о чем говорится на официальном сайте. В этом году было нововведение – лучшие полнометражный и короткометражный документальные фильмы выбирали в двух отдельных категориях.

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Наибольшее количество наград получила лента Дмитрия Мойсеева "Серые пчелы". Она рассказывает о двух жителях небольшого села, что в так называемой "серой зоне" АТО. Они дружат с детства, но имеют разные взгляды на жизнь.

В двух номинациях победил фильм "Фрагменты льда".

Полный список победителей

Лучший полнометражный игровой фильм – "Серые пчелы"

"Серые пчелы": смотрите трейлер онлайн

Лучший короткометражный игровой фильм – "Дополнительные сцены", режиссеры Роман Химей, Ярема Малащук

Лучшая режиссура – Дмитрий Моисеев ("Серые пчелы")

Лучший актер – Виктор Жданов ("Серые пчелы")

Лучшая актриса – Елена Узлюк ("Уроки толерантности")

Лучший сценарий фильма – Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарья Аверченко ("Редакция")

Лучший полнометражный документальный фильм – "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова

"Фрагменты льда": смотрите трейлер онлайн

Лучший короткометражный документальный фильм – "Там, где заканчивается Россия", режиссер Алексей Радинский.

Лучший анимационный фильм – "Я умерла в Ирпене", режиссер Анастасия Фалилеева

За достижения – Ольга Бирзул (книга "Твоя книга о кино")

Открытие года – "Фрагменты льда", режиссер Мария Стоянова.