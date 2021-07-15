Совсем скоро украинцы увидят фильм "Пороховой коктейль" в кинотеатрах. В экшн-комедии собрали горячую смесь женского состава актеров: Карен Гиллан, Лина Хиди, Мишель Йео, Анжела Бассет на одной сцене против русской мафии.

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Главная актриса фильма пригласила на премьеру "Порохового коктейля"

Карен Гиллан записала видео, где приглашает украинцев на премьеру своего нового фильма.

Я очень рада пригласить вас посмотреть его. Этот фильм с большой любовью создала невероятная группа кинохудожников. Надеюсь, вам понравится!,

– сказала Карен Гиллан в видео.

Карен Гиллан пригласила украинцев на премьеру "Порохового коктейля": смотрите видео

Критик New York Times о "Пороховом коктейле"

Калум Марш заверил, что после просмотра фильма у него сложилось двоякое впечатление о главной героине – Сэм, которую сыграла Карен Гиллан. Его больше увлекла игра Мишель Йео, которая ведет кулачный бой с русским мафиози, и в итоге душит его до смерти длинной стальной цепью. По его мнению, это самое интересное, что произошло в фильме, ведь Йео – одна из уникальных экранных мастеров боевых искусств всех времен, и ей сейчас 58 лет. Ей редко выпадает возможность побить плохих парней, но Папушадо (режиссер "Порохового коктейля") позволяет ей устраивать бойню вместе с великой Анжелой Бассетт, которая владеет парой молотков с когтями, и за это мы можем быть ему благодарны.

Мне бы хотелось посмотреть целый фильм о Йео и Бассетт, которые играют библиотекарей-убийц, управляющими пространством, которое служит одновременно убежищем и арсеналом для других людей этой профессии, – подчеркнул критик New York Times.



Библиотекари в фильме "Пороховой коктейль" / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Также автор подчеркнул, что в фильме режиссер предпочел яркие стилистические приемы: –

замедленные движения предметов и приемы в боях;

съемки с разделенными диоптриями (если их использовать со вкусом, уверяет журналист, могут сделать сюжет еще более захватывающим, как в фильмах Брайана Де Пальмы)

Но яркость Папушадо, по словам Калума Марша, кажется дерзкой, так будто он просто очень старается сделать, чтобы каждый образ казался крутым. Хотя это может гарантировать фильму долгую загробную жизнь в твиттере благодаря гифкам и скриншотам, это не делает фильм особенным или утонченным.

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