Кино 24 подготовило 3 фильма о секретных агентах, которые заставят вас неотрывно наблюдать за действиями на экране. Поэтому возьмите себе чего-нибудь вкусненького и приготовьтесь к безумным эмоциям!

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"007: Не время умирать"

За плечами у Джеймса Бонда – храброго агента не один десяток опасных заданий. Однако сейчас насыщенные будни уже позади. Он отошел от дел и перебрался на Ямайку. Там он пытается наслаждаться спокойной жизнью, в которой нет места для постоянных погонь. Однако этому плану, очевидно, не было суждено осуществиться, поскольку вскоре на остров прибывает Феликс Лайтер – офицер ЦРУ, с которым Джеймс много лет знаком. Так, его бывший боевой товарищ просит о помощи.

Так случилось, что похитили талантливого ученого, знания которого могут представлять опасность в неправильных руках. Джеймс прекрасно понимает, что степень опасности очень высока и все же соглашается принять участие в спецоперации по освобождению пленного ученого.

"007: Не время умирать": смотрите онлайн трейлер фильма

"Атомная блондинка"

Главная героиня фильма – яркая блондинка, агент британской разведывательной службы "MI-6" Лоррейн. Во время "холодной войны" девушка отправляется в Берлин, чтобы найти убийцу своего коллеги, который тоже был работником спецслужбы. Теперь перед ней встала еще одна задача, ведь она должна выяснить, кто из двойных агентов может быть причастен к его смерти. Так, девушке придется сотрудничать с Дэвидом Персивалем. К чему же приведет их совместная работа?

"Атомная блондинка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Операция "Фортуна": Искусство победы"

По сюжету, создано сверхсовременное оружие, но есть один нюанс – оно может попасть не в те руки и поставить под угрозу мировой порядок. Чтобы предотвратить катастрофу, агент МИ-6 Орсон Форчун берется за дело. Но он сам предпочел бы не эту работу, а отдых, а тут еще ему навязывают дерзкую напарницу-хакера Сару. К этой операции также присоединяется и кинозвезда Дэнни Франческо.

Так, шаг за шагом Орсон и команда приближаются к решению дела, но будет ли все так легко, ведь враги и конкуренты не могут дать им легкой победы.

"Операция "Фортуна": Искусство победы": смотрите онлайн трейлер фильма

Поклонники фильмов о спецагентах точно оценят эти киноленты. Ведь вместе с ними можно почувствовать яркие эмоции и драйв.