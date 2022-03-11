Кинооператор фильма "Довбуш" с первых дней агрессии России не расстается с камерой: фото войны

Один из лучших операторов Украины Сергей Михальчук не разводится с фотокамерой с первых дней войны России против Украины. Он сегодня на фронте, документирует самые трудные и трогательные события и публикует их в своем инстаграме.

На странице Сергей Михальчук обнародовал серии фотографий, на которых можно увидеть попадание ракеты в жилой киевский дом по улице Лобановского, в Бабий Яр, а также репортаж с бомбоубежищ.

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Кроме этого, актер показал украинских защитников, храбро защищающих Киев.

Фото российско-украинской войны 2022 / Фото из инстаграма Сергея Михальчука

Кто такой Сергей Михальчук? Это украинский кинооператор и фотограф, за плечами которого участие в таких проектах: "Поводырь", "Мамай" и "Довбуш" Олеся Санина, "Иллюзия страха" Игоря Подольчака, "Дикое поле" Ярослава Лодыгина и другие.

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