На сторінці Сергій Михальчук оприлюднив серії світлин, на яких можна побачити влучення ракети в житловий київський будинок на вулиці Лобановського, в Бабин Яр, а також репортаж з бомбосховищ.

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Крім цього, актор показав українських захисників, які хоробро боронять Київ.

Знімки російсько-української війни 2022 / Фото з інстаграму Сергія Михальчука

Хто такий Сергій Михальчук? Це український кінооператор та фотограф, за плечима якого участь у таких проєктах: "Поводир" та "Мамай" Олеся Саніна, "Ілюзія страху" Ігоря Подольчака, "Дике поле" Ярослава Лодигіна та інші.

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