Ущерб на 4,4 миллиона гривен: дело с махинациями вокруг киностудии Довженко передали в суд

23 мая 2023 года НАБУ и САП подали в суд дело против бывшего главного инженера ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" и генерального директора частной компании. Их обвиняют в хищении более 4,4 миллиона гривен.

Действия обоих лиц рассматриваются как квалифицированные преступления в соответствии со статьей 191 частью 5 Уголовного кодекса Украины, а бывшему директору ООО дополнительно инкриминируется нарушение статьи 209 частью 1 Уголовного кодекса Украины.

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Дело о махинациях вокруг киностудии Довженко направлено в суд

В ходе расследования было установлено, что в ноябре 2018 года ГП "Киностудия им. А. Довженко" объявило открытые торги на закупку телевизионного и аудиовизуального оборудования. Однако на тот момент генеральный директор компании заключил договоренность с главным инженером государственного предприятия о "сотрудничестве". Это привело к победе компании в торгах и заключению с ней договора, не предусматривавшего никаких санкций за нарушение сроков поставки оборудования.

Согласно условиям торгов, оборудование для киностудии должно быть поставлено до конца 2018 года. Однако этого не произошло, однако бывший главный инженер уведомил руководство о другом. В результате этого государственное предприятие уплатило частной компании за оборудование, которое не было получено. Фактическая поставка состоялась только в апреле 2019 года, но не в полном объеме. Стоимость непоставленного и оплаченного оборудования составляет свыше 4,4 миллиона гривен. Эти средства считаются овладением обвиняемых, за что им инкриминируют преступление.

Напомним, в сентябре 2022 года им было доложено о подозрении. 14 марта 2023 года бывшему генеральному директору частной компании было изменено уведомление о подозрении, дополнительно инкриминировав ему ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств). В тот же день расследование было завершено.