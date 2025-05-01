26 мая, 14:50
Фильм ужасов стал реальностью: в кинотеатре обвалился потолок прямо во время сеанса
Основні тези
- В Аргентине во время показа фильма "Пункт назначения" в кинотеатре обвалился потолок, пострадали несколько человек.
- Среди них женщина, которая посещала сеанс с ребенком. Она поделилась деталями инцидента с журналистами.
В Аргентине во время показа новой части культового фильма ужасов "Пункт назначения" на зрителей обвалился потолок. Несколько человек пострадали, в том числе женщина, которая посещала сеанс с ребенком.
Она уже рассказала журналистам, как все было. Сообщает Кино 24 со ссылкой на The Economic Times.
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