Фильм ужасов стал реальностью: в кинотеатре обвалился потолок прямо во время сеанса

Она уже рассказала журналистам, как все было. Сообщает Кино 24 со ссылкой на The Economic Times.

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Инцидент произошел 19 мая в кинотеатре Ocho в городе Ла-Плата. Во время вечернего показа, на котором присутствовали около 40 человек, часть потолка внезапно упала на зрителей.

Во время показа фильма "Пункт назначения" в аргентинском кинотеатре на зрителей обвалился потолок: смотрите видео онлайн

Среди травмированных – Фиамма Вильяверде, которая пришла на фильм вместе со своей дочерью и подругой.

Сначала мы подумали, что это элемент фильма, настолько были погружены в атмосферу. Меня спасло то, что я немного опиралась на подлокотник, поэтому обломки не задели голову,

– рассказала пострадавшая, которая в тот день к тому же отмечала день рождения.

Женщина получила травмы плеча, спины, колена и лодыжки. Она уже обратилась к адвокату и планирует подать официальную жалобу на кинотеатр.

Для справки! По данным местных СМИ, причиной инцидента могли стать сильные ливни, продолжавшиеся в регионе последние дни.

Что известно о фильме "Пункт назначения: Родовое проклятие"

Это шестая часть известной франшизы. В центре сюжета – студентка Стефани, которая каждую ночь видит тревожные сны о гибели своей семьи. Вернувшись в родной город, она ищет способы избежать приближающейся трагедии.

Премьера ленты состоялась 15 мая, и она уже получила положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

Заметим, накануне наша редакция писала о 9 главных фильмах мая.