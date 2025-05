В материале Кино 24 узнавайте больше о жизни и карьере Дарьи Плахтий. А также, чем она занимается сейчас.

Дарья Плахтий сыграла в сериалах "Женский доктор", "Нюхач", "Сага". Но одной из ее первых масштабных работ была главная роль Кати в фильме "Сломя голову". Тогда актриса была в декрете и даже не планировала сниматься. В итоге за съемки в фильме Дарья получила премию "Золотой волчок" и приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале актерского кино в Рабате.

Еще одна выдающаяся роль в карьере Дарьи Плахтий – Марички в фильме "Довбуш". Актриса сыграла возлюбленную разбойника Олексы Довбуша.

Для меня персонаж Марички – это о безусловной любви, о полном принятии своей второй половинки. Ее любовь настолько сильная, что она готова принять все его предпочтения, вызовы, жизненный путь. Наверное, не каждая женщина могла бы так сделать,

– делилась Дарья Плахтий.

Важно вспомнить, что в первые месяцы полномасштабной войны Дария Плахтий с дочкой жила в Лондоне. Там она приняла участие в благотворительном поэтическом вечере Poetry for Every Day of the Year вместе со знаменитыми британскими актерами, например Томом Гиддлстоном, Эйсой Баттерфилдом.

Где сейчас Дария Плахтий

Актриса продолжает работать в сфере киноиндустрии. Среди последних проектов Дарьи Плахтий – роль второго плана в фильме "Ты – космос" Павла Острикова, который должен выйти в украинский прокат с 20 ноября.

Также она была кастинг-директором украинско-немецкого проекта "I rarely wake up dreaming" ("Я редко просыпаюсь мечтая"), а еще снялась в чешском триллере, где сыграла украинскую детективку.

Дарья Плахтий занимается не только актерством. Также она участвует в фотосессиях, а еще фотографирует сама, а потому любит экспериментировать со стилем. Еще она учит актерскому мастерству на курсах.