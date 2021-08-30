"Киновернисаж под открытым небом": 62 вечера в Киеве зрители смотрели украинское кино
Источник:24 канал
Летний кинотеатр в парке Шевченко в Киеве длился 2 месяца (с 25 июня по 25 августа 2021 года). Какие фильмы показали за это время – читайте дальше.
Зрители увидели 78 полнометражных и короткометражных фильмов разных жанров (документальное и игровое кино, фильмы для массового зрителя, детское кино, артхаус, и фестивальные ленты). Показывали и архивные картины 1990-х. И даже классику украинского поэтического кино – "Тени забытых предков" Сергея Параджанова 1964 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля Up Ua Studio.
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Почти все фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещали показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и актриса Ирма Витовская. О своих лентах рассказывали режиссеры:
- Олесь Санин;
- Анатолий Матешко;
- Олесь Янчук;
- Владимир Тихий;
- Виктор Придувалов;
- режиссер и клипмейкер Катя Царик;
- актриса Лариса Руснак;
- актриса Марина Кошкина;
- продюсер Владимир Филиппов и другие.
За два месяца мероприятие посетили больше 15 000 зрителей.
Закрыли программу показов 25 августа двумя знаковыми картинами года: "Земля голубая, будто апельсин" и "Плохие дороги". Оба фильма представили съемочные группы.
"Землю голубую, будто апельсин", которая получила приз за режиссуру на кинофестивале Sundance, представляла Украину на Берлинале и получила "Золотую дзыгу" за лучший документальный фильм года, представили:
- режиссер Ирина Цилик;
- оператор-постановщик Вячеслав Цветков;
- продюсер Анна Капустина.
"Земля голубая, будто апельсин" 2020 год: смотрите трейлер
"Плохие дороги", которые получили признание как кинокритиков, так и зрителей и завоевали награды Verona Film Club Award на Венецианском кинофестивале, представили:
- режиссер и сценаристка Наталья Ворожбит;
- продюсер Дмитрий Минзянов;
- актеры Игорь Колтовский и Юрий Кулинич, которые стали обладателями Золотой дзыги за свои актерские работы в фильме (Юрий Кулинич получил еще и премию от украинских кинокритиков "Киноколо").
- оператор-постановщик ленты Владимир Иванов.
"Плохие дороги" 2020 год: смотрите трейлер
Продюсер проекта Полина Герман также поблагодарила зрителей за любовь к "Киновернисажу" и представила всю группу проекта:
- программного директора Анастасию Пугач;
- технического директора Александра Голобутова;
- административную директора Ирину Паляруш;
- ассистентку Марину Раос.
Создатели "Киновернисажа" / Фото Up Ua Studio