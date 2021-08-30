"Киновернисаж под открытым небом": 62 вечера в Киеве зрители смотрели украинское кино

Летний кинотеатр в парке Шевченко в Киеве длился 2 месяца (с 25 июня по 25 августа 2021 года). Какие фильмы показали за это время – читайте дальше.

Зрители увидели 78 полнометражных и короткометражных фильмов разных жанров (документальное и игровое кино, фильмы для массового зрителя, детское кино, артхаус, и фестивальные ленты). Показывали и архивные картины 1990-х. И даже классику украинского поэтического кино – "Тени забытых предков" Сергея Параджанова 1964 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля Up Ua Studio.

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Почти все фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещали показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и актриса Ирма Витовская. О своих лентах рассказывали режиссеры:

Олесь Санин;

Анатолий Матешко;

Олесь Янчук;

Владимир Тихий;

Виктор Придувалов;

режиссер и клипмейкер Катя Царик;

актриса Лариса Руснак;

актриса Марина Кошкина;

продюсер Владимир Филиппов и другие.

За два месяца мероприятие посетили больше 15 000 зрителей.

Закрыли программу показов 25 августа двумя знаковыми картинами года: "Земля голубая, будто апельсин" и "Плохие дороги". Оба фильма представили съемочные группы.

"Землю голубую, будто апельсин", которая получила приз за режиссуру на кинофестивале Sundance, представляла Украину на Берлинале и получила "Золотую дзыгу" за лучший документальный фильм года, представили:

режиссер Ирина Цилик;

оператор-постановщик Вячеслав Цветков;

продюсер Анна Капустина.

"Земля голубая, будто апельсин" 2020 год: смотрите трейлер

"Плохие дороги", которые получили признание как кинокритиков, так и зрителей и завоевали награды Verona Film Club Award на Венецианском кинофестивале, представили:

режиссер и сценаристка Наталья Ворожбит;

продюсер Дмитрий Минзянов;

актеры Игорь Колтовский и Юрий Кулинич, которые стали обладателями Золотой дзыги за свои актерские работы в фильме (Юрий Кулинич получил еще и премию от украинских кинокритиков "Киноколо").

оператор-постановщик ленты Владимир Иванов.

"Плохие дороги" 2020 год: смотрите трейлер

Продюсер проекта Полина Герман также поблагодарила зрителей за любовь к "Киновернисажу" и представила всю группу проекта:

программного директора Анастасию Пугач;

технического директора Александра Голобутова;

административную директора Ирину Паляруш;

ассистентку Марину Раос.



Создатели "Киновернисажа" / Фото Up Ua Studio