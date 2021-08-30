"Киновернисаж под открытым небом": 62 вечера в Киеве зрители смотрели украинское кино

30 августа 2021 , 15:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Летний кинотеатр в парке Шевченко в Киеве длился 2 месяца (с 25 июня по 25 августа 2021 года). Какие фильмы показали за это время – читайте дальше.

Зрители увидели 78 полнометражных и короткометражных фильмов разных жанров (документальное и игровое кино, фильмы для массового зрителя, детское кино, артхаус, и фестивальные ленты). Показывали и архивные картины 1990-х. И даже классику украинского поэтического кино – "Тени забытых предков" Сергея Параджанова 1964 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля Up Ua Studio.

Тоже интересно Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2021 объявил программу

Почти все фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещали показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и актриса Ирма Витовская. О своих лентах рассказывали режиссеры:

  • Олесь Санин;
  • Анатолий Матешко;
  • Олесь Янчук;
  • Владимир Тихий;
  • Виктор Придувалов;
  • режиссер и клипмейкер Катя Царик;
  • актриса Лариса Руснак;
  • актриса Марина Кошкина;
  • продюсер Владимир Филиппов и другие.

За два месяца мероприятие посетили больше 15 000 зрителей.

Закрыли программу показов 25 августа двумя знаковыми картинами года: "Земля голубая, будто апельсин" и "Плохие дороги". Оба фильма представили съемочные группы.

"Землю голубую, будто апельсин", которая получила приз за режиссуру на кинофестивале Sundance, представляла Украину на Берлинале и получила "Золотую дзыгу" за лучший документальный фильм года, представили:

  • режиссер Ирина Цилик;
  • оператор-постановщик Вячеслав Цветков;
  • продюсер Анна Капустина.

"Земля голубая, будто апельсин" 2020 год: смотрите трейлер

 

"Плохие дороги", которые получили признание как кинокритиков, так и зрителей и завоевали награды Verona Film Club Award на Венецианском кинофестивале, представили:

  • режиссер и сценаристка Наталья Ворожбит;
  • продюсер Дмитрий Минзянов;
  • актеры Игорь Колтовский и Юрий Кулинич, которые стали обладателями Золотой дзыги за свои актерские работы в фильме (Юрий Кулинич получил еще и премию от украинских кинокритиков "Киноколо").
  • оператор-постановщик ленты Владимир Иванов.

"Плохие дороги" 2020 год: смотрите трейлер

 

Продюсер проекта Полина Герман также поблагодарила зрителей за любовь к "Киновернисажу" и представила всю группу проекта:

  • программного директора Анастасию Пугач;
  • технического директора Александра Голобутова;
  • административную директора Ирину Паляруш;
  • ассистентку Марину Раос.


Создатели "Киновернисажа" / Фото Up Ua Studio

Автор: Наталія Гулій