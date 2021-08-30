Традиционно Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов открывает новые имена в кинематографе. Об этом сообщила компания Артхаус Трафик.

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В частности, режиссеру фильма "Смерть от рукопожатия" Гадсону Флинну на время съемок было всего 16 лет. Это комедийная картина о его родном Нью-Йорке в эпоху пандемии Covid-19.

Пропитаны юмором также ленты:

"Грубые" (Великобритания);

"Синдром Арчибальда "(Франция);

"Месье Кашемир" (Канада).

Тематика фильмов Манхэттенского фестиваля

Драма "Слишком поздно" и анимационный фильм "Аврора" – это женский взгляд на разные жизненные периоды режиссерок из Франции и США соответственно.

К фильмам на серьезные злободневные темы можно отнести норвежский "Санчатний хор", который рассказывает о проблемах беженцев, исследует сосуществование с местными общинами и предлагает свежий взгляд на разрешение конфликтов, а также канадско-афганская "Плохая примета" – лента о женщине, которая вынуждена справляться с суровыми обстоятельствами в Афганистане.

Итальянская драма "Закрыто для света" возвращает зрителя в прошлое, чтобы сосредоточиться на одном событии Второй мировой войны в Италии, а британская драма "Воровка" исследует влияние этой войны на последующие поколения.

Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию Оскар. Так, сразу двое финалистов прошлогоднего фестиваля - "Белый глаз" и "Подарок" получили номинацию на премию Американской киноакадемии 2021.

Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит в 24-й раз – и объединяет 100 000 ценителей короткого метра на более 400 локациях 6 континентов. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки года может каждый – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса. Победители будут объявлены 4 октября 2021 года на сайте.

Фестиваль будет проходить в кинотеатрах страны с 23 сентября по 3 октября 2021 года. Фильмы демонстрируются в украинской озвучке.

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2021 год: смотрите трейлер