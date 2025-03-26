В день ее рождения Кино 24 предлагает вам посмотреть лучшие ленты с участием актрисы. Эти фильмы освещают глубокие эмоциональные переживания и сложные отношения.

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"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (2003)

Жизнь капитана Джека Сперроу полна приключений, пока его заклятый враг Барбосса не похищает корабль "Черная жемчужина". Впоследствии мужчина крадет дочь местного губернатора, в которую влюблен Уилл Тернер. Молодой парень хочет спасти девушку, поэтому объединяется вместе с Джеком, чтобы помочь тому еще и вернуть корабль.

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины": смотрите трейлер фильма онлайн

"Гордость и предубеждение" (2005)

В фильме показана Англия XIX века, где в одной из деревень проживает семья Беннетов. У мужа и жены есть пять дочерей: Джейн, Элизабет, Мэри, Кэтрин и Лидия. Госпожа Беннет хочет найти для девушек достойных невест, чтобы кому-то из них по наследству передалось состояние. Как-то в деревню приезжают два господина – мистеры Бингли и Дарси. С последним Элизабет имеет возможность познакомиться поближе.

"Гордость и предубеждение": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вы любите романтические фильмы с безупречным финалом, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.

"Анна Каренина" (2012)

В центре сюжета – история молодой женщины из высшего общества Анны Карениной. Она вышла замуж за чиновника, но как-то встретилась с офицером Вронским на вокзале. Неожиданно для себя главная героиня влюбляется и начинает с ним страстный роман. Однако об этой тайне вскоре узнает ее муж.

"Анна Каренина": смотрите трейлер фильма онлайн

"Искупление" (2007)

Сюжет разворачивается вокруг событий в Англии, происходящих летом 1935 года. 13-летняя Брайона живет вместе со своей семьей в большом доме. Девочка имеет богатое воображение, поэтому мечтает стать писательницей. В то же время у Брайоны есть старшая сестра Сесилия, которая, в отличие от девочки, скучает в деревне. Впрочем, появление сына прислуги Робби переворачивает жизнь девушек с ног на голову.

"Искупление": смотрите трейлер фильма онлайн