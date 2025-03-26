У день її народження Кіно 24 пропонує вам переглянути найкращі стрічки з участю акторки. Ці фільми висвітлюють глибокі емоційні переживання та складні стосунки.

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"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" (2003)

Життя капітана Джека Спарроу сповнене пригод, аж поки його запеклий ворог Барбосса не викрадає корабель "Чорна перлина". Згодом чоловік краде доньку місцевого губернатора, в яку закоханий Вілл Тернер. Молодий хлопець хоче врятувати дівчину, тому об'єднується разом з Джеком, щоб допомогти тому ще й повернути корабель.

"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться трейлер фільму онлайн

"Гордість та упередження" (2005)

У фільмі показана Англія XIX століття, де в одному з сіл проживає родина Беннетів. У чоловіка та дружини є п'ять доньок: Джейн, Елізабет, Мері, Кетрин та Лідія. Пані Беннет хоче знайти для дівчат гідних наречених, аби комусь з них у спадок передалися статки. Якось до села приїжджають два пани – містери Бінглі та Дарсі. З останнім Елізабет має змогу познайомитися ближче.

"Гордість та упередження": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Анна Кареніна" (2012)

У центрі сюжету – історія молодої жінки з вищого суспільства Анни Кареніної. Вона вийшла заміж за чиновника, але якось зустрілася з офіцером Вронським на вокзалі. Несподівано для себе головна героїня закохується та починає з ним пристрасний роман. Однак про цю таємницю незабаром дізнається її чоловік.

"Анна Кареніна": дивіться трейлер фільму онлайн

"Спокута" (2007)

Сюжет розгортається навколо подій в Англії, що відбуваються влітку 1935 року. 13-річна Брайона живе разом зі своєю родиною у великому будинку. Дівчинка має багату уяву, тому мріє стати письменницею. Водночас у Брайони є старша сестра Сесілія, яка, на відміну від дівчинки, нудьгує у селі. Втім, поява сина прислуги Роббі перевертає життя дівчат з ніг на голову.

"Спокута": дивіться трейлер фільму онлайн