Известно, что звезда также страдает от расстройства, который мешает читать и писать. Впрочем, Кира смогла к этому приспособиться.

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В то же время одна из дочерей Найтли только учится жить с новым диагнозом. Однако, память девочки сильно улучшилась с момента обнаружения расстройства, как отметила актриса.

Мне до сих пор очень сложно читать с листа. Текст действительно скачет, но, по сути, я его записываю и слушаю, и слушаю, и слушаю. Вот так я его учу. А теперь у нас есть ребенок с дислексией, и она делает то же самое. Ее память – просто потрясающая,

– заверила Кира.

Для справки! Дислексия – нарушение способности к обучению, которое влияет на чтение или письмо. Люди страдают по-разному. Расстройство характеризуется трудностями с речью, написанием, произношением слов, быстрым чтением и пониманием прочитанного. Часто о диагнозе становится известно во время обучения в школе.

Напомним, Кира Найтли с 2011-го состоит в отношениях с Джеймсом Райтоном. Пара воспитывает двух дочерей – 9-летнюю Эди и 4-летнюю Делайл.