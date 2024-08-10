Відомо, що зірка також страждає від розладу, який заважає читати й писати. Втім, Кіра змогла до цього пристосуватися.

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Водночас одна з доньок Найтлі тільки вчиться жити з новим діагнозом. Однак, пам'ять дівчинки сильно покращилася з моменту виявлення розладу, як зазначила акторка.

Мені досі дуже складно читати з аркуша. Текст дійсно скаче, але, по суті, я його записую і слухаю, і слухаю, і слухаю. Ось так я його вчу. А тепер у нас є дитина з дислексією, і вона робить те саме. Її пам'ять – просто приголомшлива,

– запевнила Кіра.

Для довідки! Дислексія – порушення здатності до навчання, яке впливає на читання чи письмо. Люди страждають по-різному. Розлад характеризується труднощами з промовою, написанням, вимовлянням слів, швидким читанням і розумінням прочитаного. Часто про діагноз стає відомо під час навчання в школі.

Нагадаємо, Кіра Найтлі з 2011-го перебуває у стосунках з Джеймсом Райтоном. Пара виховує двох доньок – 9-річну Еді та 4-річну Делайл.