Секс-символ 90-х и королева комедий: 4 лучших фильма с Кэмерон Диас, которые заставляют влюбиться навсегда

Неповторимая улыбка, безумная харизма и блестящий комедийный талант сделали Кэмерон Диас одной из самых ярких суперзвезд Голливуда. Она с легкостью покоряла сердца зрителей как в шутливых комедиях, так и в глубоких психологических драмах или культовых боевиках.

По случаю дня рождения актрисы 24 Канал собрал лучшие фильмы с ее участием, которые обязательно стоит посмотреть или открыть для себя заново.

"Маска" (1994)

Рейтинг IMDb – 7,0

Застенчивый банковский служащий Стэнли Ипкис случайно находит волшебную маску, которая превращает его в безумного супергероя. Жизнь мужчины окончательно переворачивается с ног на голову, когда он влюбляется в роскошную певицу Тину Карлайл и переходит дорогу ее опасному бойфренду. Именно роль роковой красавицы Тины стала триумфальным дебютом для юной Кэмерон Диас и сделала ее новой звездой Голливуда за одну ночь.

"Маска": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes картина получила восторженные отзывы за безудержную энергию и революционные для своего времени визуальные спецэффекты. Обозреватель Роджер Эберт отметил, что помимо гениальной игры Кэрри, фильм очаровывает невероятным присутствием Диас.

"Все без ума от Мэри" (1998)

Рейтинг IMDb – 7,1

Спустя 13 лет после выпуска Тед решает разыскать свою школьную любовь Мэри и нанимает для этого частного детектива. Однако вот сам теряет голову от красавицы, обманывает заказчика и пытается покорить ее сердце. Вскоре вокруг очаровательной Мэри разворачивается безумная война эксцентричных поклонников, а Кэмерон Диас в роли той самой девушки мечты окончательно влюбляет в себя зрителей всего мира.

"Все без ума от Мэри": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Сайт Rotten Tomatoes высоко оценил комедию за откровенный юмор и смелые режиссерские решения братьев Фаррелли. Обозреватель Роджер Эберт назвал картину безупречной романтической сатирой, в которой Диас продемонстрировала редкую самоиронию.

"Быть Джоном Малковичем" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,7

Талантливый кукольник-неудачник Крейг находит в странном офисе потайной проход, ведущий прямо в голову голливудского актера Джона Малковича. Вместе с женой он начинает продавать билеты в чужое сознание всем желающим и зарабатывает на этом кучу денег. В этой сюрреалистической истории Кэмерон Диас удивила всех сложным перевоплощением.

"Быть Джоном Малковичем": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На сайте Rotten Tomatoes фильм получил положительные отзывы за оригинальность сценария Чарли Кауфмана. Журналист издания The Guardian отдельно выделил неузнаваемое перевоплощение Диас, назвав ее игру смелым актерским подвигом, который окончательно сломал стереотипное восприятие звезды.

"Отпуск по обмену" (2006)

Рейтинг IMDb – 7,0

Успешная американка Аманда узнает об измене возлюбленного и решает на праздники сбежать на другой конец света, поменяв дома с британкой Айрис. Оказавшись в заснеженной английской деревне, она неожиданно знакомится с привлекательным братом новой подруги и вновь открывает свое сердце для чувств. Эта невероятно уютная комедия с Кэмерон Диас и Джудом Лоу так полюбилась зрителям, что ее хочется пересматривать каждую зиму.

"Отпуск по обмену": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Обозреватели Rotten Tomatoes отмечают непревзойденную атмосферу и изысканный юмор режиссера Нэнси Майерс.

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