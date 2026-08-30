З нагоди дня народження акторки 24 Канал зібрав найкращі стрічки з її участю, які обов'язково варто переглянути або відкрити для себе заново.

"Маска" (1994)

Рейтинг IMDb – 7,0

Сором'язливий банківський працівник Стенлі Іпкіс випадково знаходить магічну маску, яка перетворює його на шаленого супергероя. Життя чоловіка остаточно летить шкереберть, коли він закохується у розкішну співачку Тіну Карлайл і переходить дорогу її небезпечному бойфренду. Саме роль фатальної красуні Тіни стала тріумфальним дебютом для юної Камерон Діас та зробила її новою зіркою Голлівуду за одну ніч.

"Маска": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes стрічка здобула схвальні відгуки за нестримну енергію та революційні візуальні спецефекти свого часу. Оглядач Roger Ebert зазначив, що окрім геніальної гри Керрі, фільм зачаровує неймовірною присутністю Діас.

"Дещо про Мері" (1998)

Рейтинг IMDb – 7,1

Через 13 років після випуску Тед вирішує розшукати своє шкільне кохання Мері та наймає для цього приватного детектива. Однак той сам втрачає голову від красуні, бреше замовнику та намагається підкорити її серце. Незабаром навколо чарівної Мері розгортається божевільна війна дивакуватих залицяльників, а Камерон Діас у ролі тієї самої дівчини мрії остаточно закохує в себе глядачів усього світу.

"Дещо про Мері": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Сайт Rotten Tomatoes високо оцінив комедію за відвертий гумор та сміливі режисерські рішення братів Фарреллі. Оглядач Rojer Ebert назвав картину бездоганною романтичною сатирою, в якій Діас продемонструвала рідкісну самоіронію.

"Бути Джоном Малковичем" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,7

Талановитий лялькар-невдаха Крейґ знаходить у дивному офісі таємний хід, який веде просто в голову голлівудського актора Джона Малковича. Разом з дружиною він починає продавати квитки у чужу свідомість усім охочим і заробляє на цьому купу грошей. У цій сюрреалістичній історії Камерон Діас здивувала всіх складним перевтіленням.

"Бути Джоном Малковичем": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На сайті Rotten Tomatoes фільм отримав позитивні відгуки за оригінальність сценарію Чарлі Кауфмана. Журналіст видання The Guardian окремо виділив невпізнаване перевтілення Діас, назвавши її гру сміливим акторським подвигом, який остаточно зламав стереотипне сприйняття зірки.

"Відпочинок за обміном" (2006)

Рейтинг IMDb – 7,0

Успішна американка Аманда дізнається про зраду коханого та вирішує на свята втекти на інший кінець світу, помінявшись будинками з британкою Айріс. Опинившись у засніженому англійському селі, вона несподівано знайомиться з привабливим братом нової подруги та знову відкриває серце для почуттів. Ця неймовірно затишна комедія з Камерон Діас і Джудом Лоу так полюбилася глядачам, через що її хочеться переглядати щозими.

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes відзначають неперевершену атмосферу та вишуканий гумор режисерки Ненсі Маєрс.

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