Впервые за 8 лет в кино: Кэмерон Диас была замечена на съемочной площадке комедии Netflix
Источник:Whats on Netflix
Голливудская звезда Кэмерон Диас возвращается в кино после 8-летнего перерыва. Папарацци заметили звезду на съемках нового комедийного фильма Netflix.
Лента будет называться "Снова в деле" (Back in Action). Кроме Кэмерон Диас, которая исполнит главную роль, в фильме сыграют актеры Том Брэди и Джейми Фокс.
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Кэмерон Диас возвращается в кино с главной ролью
О возвращении актрисы в киноиндустрию стало известно в июне 2022 года, когда тот же Джейми Фокс в твиттере опубликовал запись телефонного разговора с Кэмероном.
Что известно о фильме "Снова в деле" (Back in Action)
- Back in Action — будущий комедийный боевик Netflix Original, снятый Сетом Гордоном из сериала "Невыносимые боссы". Сценарий для фильма написал сценарист "Соседей" Брендан О'Браен. Датари Тернер ("Откупоренный") и Марк Макнер ("В бурю") присоединились к О'Брайену как исполнительные продюсеры проекта. Другими продюсерами являются Бо Бауман и режиссер Сет Гордон.
- Пока подробности сюжета не разглашаются.
- Сегодня фильм находится в активной разработке, производство фильма началось в ноябре 2022 года.
- Сейчас съемки фильма проходят в Лондоне.
- Netflix не подтвердил дату выхода Back in Action, однако мы ожидаем, что боевик выйдет в конце 2023 или начале 2024 года.
Кэмерон Диас заскочили на съемках
Звезду в черном костюме и с красным пледом сверху сфотографировали папарацци. Вместе с ней был актер Джейми Фокс. Соответствующие фотографии опубликовало издание Daily Mail.
Звезда последний раз снялась в фильме "Энни" в 2014 году, где также сыграл Джейми Фокс. В 2018 году она официально заявила, что требует больше времени на семью и оставила карьеру актрисы. Будут ли еще роли в Диасе после нового проекта Netflix – пока неизвестно.