Стрічка матиме назву "Знову у справі" (Back in Action). Окрім Кемерон Діас, яка виконає головну роль, у фільмі зіграють актори Том Бреді та Джеймі Фокс.

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Кемерон Діас повертається в кіно з головною роллю

Про повернення актриси в кіноіндустрію стало відомо у червні 2022 року, коли той же Джеймі Фокс у твітері опублікував запис телефонної розмови з Кемерон.

Що відомо про фільм "Знову у справі" (Back in Action)

Back in Action — майбутній комедійний бойовик Netflix Original, знятий Сетом Гордоном із серіалу "Нестерпні боси". Сценарій для фільму написав сценарист "Сусідів" Брендан О'браєн. Датарі Тернер ("Відкоркований") і Марк Макнєр ("В бурю") приєдналися до О'Брайена як виконавчі продюсери проєкту. Іншими продюсерами є Бо Бауман та режисер Сет Гордон.

Наразі подробиці сюжету не розголошуються.

Сьогодні фільм знаходиться в активній розробці, виробництво стрічки розпочалося в листопаді 2022 року.

Зараз зйомки фільму відбуваються у Лондоні.

Netflix не підтвердив дату виходу Back in Action, однак ми очікуємо, що бойовик вийде наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Кемерон Діас заскочили на зйомках

Зірку у чорному костюмі та з червоним пледом зверху сфотографували папараці. Разом з нею був актор Джеймі Фокс. Відповідні фотографії опублікувало видання Daily Mail.

Кемерон Діас на зйомках нового фільму Netflix / Фото з Daily Mail

Зірка востаннє знялася у фільмі "Енні" у 2014 році, де також зіграв Джеймі Фокс. У 2018 році вона офіційно заявила, що потребує більше часу на сім’ю і залишила кар’єру актриси. Чи будуть ще ролі в Діас після нового проєкту Netflix – наразі невідомо.