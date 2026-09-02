Трое детей после 45: Кэмерон Диаз откровенно рассказала о своем необычном пути к материнству

30 августа Кэмерон Диаз отпраздновала 54-летие. Сегодня актриса воспитывает троих детей вместе со своим мужем Бенджи Мэдденом – и впервые стала мамой в 47 лет.

Как сообщает HELLO, актриса и голливудская звезда Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден поженились в 2015 году. В декабре 2019 года у них родилась дочь Раддикс. В 2024 году у супругов родился сын Кардинал, а в мае 2026 года – еще один сын, Наутас.



Кэмерон Диаз о зрелом материнстве / Фото из инстаграма звезды



Впервые актриса стала мамой в 47 лет. Для нее это было не спонтанное решение, а осознанный выбор.

Когда ты молод, просто делаешь это, потому что так надо. Но когда ты в моем возрасте – это настоящий выбор, – говорила Диас в подкасте Наоми Кэмпбелл No Filter в 2020 году.

Актриса не скрывала, что ее путь отличается от того, как обычно складывается жизнь у многих людей.

Многие вступают в брак и создают семью в молодости. Я делаю это во второй половине своей жизни, – объясняла она.

При этом Диас шутила, что теперь ей придется дожить как минимум до 107 лет. Причина проста – хочется побыть рядом с детьми как можно дольше.

В 50 лет Диаз хотела оставаться энергичной мамой

В 2022 году актриса рассказывала BBC Radio 2 о материнстве в 50 лет. Она отмечала, что у многих женщин ее возраста уже есть взрослые дети, тогда как она только проходит период маленьких детей.

Диаз призналась, что хочет оставаться "жизнеспособной" и энергичной ради своего ребенка.

Почему Кэмерон Диаз ушла из кино

Актриса почти десять лет не снималась в фильмах, прежде чем вернуться в 2025 году с фильмом Netflix "Снова в деле".

Свое решение сделать паузу Диаз объясняла желанием сосредоточиться на себе и семье. В 2024 году она говорила, что хотела вернуть себе собственную жизнь и построить семью, о которой мечтала.

Теперь карьера снова набирает обороты. Но на этот раз, похоже, без готовности жертвовать ради нее личной жизнью.

Напомним, что уже совсем скоро выйдет новый экшен с Кэмерон Диаз, который именно сейчас снимает Netflix.