5 лучших ролей Кэти Бейтс, которая заявила о завершении актерской карьеры

Американская актриса Кэти Бейтс является обладательницей многих престижных кинопремий и звездой культовых фильмов, ставших классикой. Ее успешная карьера длилась около 50 лет, за это время она доказала, что является одной из самых талантливых актрис.

Недавно 76-летняя Кэти Бейтс заявила, что завершает свою кинокарьеру. Она хочет отдохнуть от работы и просто "жить этой жизнью". Кино 24 решил вспомнить лучшие роли оскароносной актрисы.

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"Мизери"

Девушка-фанатка Энни Уилкс спасает любимого писателя от метели. Она приютила его дома. Энни заставляет мужчину продолжить серию романов: сначала по-доброму, а потом показывает всю свою агрессию и жестокость.

Драматический триллер останется в биографии Кэти Бейтс как самая выдающаяся ее работа, даже после многих лет. Актриса безупречно соединила детскую невинность с неумолимой жестокостью. Энни Уилкс стала одной из самых ярких злодеев в кино.



Кэти Бейтс в кино / Кадр из фильма

"Долорес Клейборн"

Репортер отправляется в маленький городок. Там арестовали ее мать – женщину обвиняют в убийстве пожилой женщины, у которой она работала домохозяйкой.

Долорес Клейборн – это одна из лучших ролей актрисы, где она на полную показала свои умения и талант. К тому же это любимый фильм самой Кэти Бейтс.



Кэти Бейтс в кино / Кадр из фильма

"Жареные зеленые помидоры"

Комедийная драма рассказывает историю домохозяйки, которая недовольна своей жизнью. Она начинает дружить с женщиной в доме престарелых и увлекается рассказами, которые та рассказывает о своей жизни.

Кэти Бейтс в этом теплом и душевном фильме предстала в образе Эвелин Кауч – главной героини.



Кэти Бейтс в кино / Кадр из фильма

"Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет"

События разворачиваются в 70-х, где 11-летняя Маргарет и ее семья переезжают из Манхэттена в пригород Нью-Джерси. Ее воспитывают без знаний о религии, поэтому девушка сама пытается узнать ответы на свои вопросы у Бога. Маргарет организует секретный клуб, пока ее мать адаптируется к новым обстоятельствам.

Бейтс играет бабушку Сильвию, но любит свою внучку, но слишком вмешивается в ее воспитание.



Кэти Бейтс в кино / Кадр из фильма

"О Шмидте"

Агента страховой компании Шмидта отправили на пенсию. Он размышляет о своей жизни и задает себе вопрос: смог ли он достичь своих мечтаний и реализоваться во всех сферах. Дочь с ним не общается, к тому же она готовится выйти замуж за мужчину, которого Шмидт не одобряет.

Кэти Бейтс энергично сыграла пожилую, но свободную Роберту Герцель, – за эту роль она получила третью номинацию на Оскар.



Кэти Бейтс в кино / Кадр из фильма

Кэти Бейтс – одна из лучших и самых талантливых актрис Голливуда своего поколения. Посмотрите эти ленты, чтобы самостоятельно в этом убедиться.