"Для меня это честь": Кэтрин Винник рассказала, как оказалась на свадьбе украинского военного

Голливудская актриса Кэтрин Винник, которая приехала в Украину накануне Дня Независимости, успела не только принять участие в праздничных мероприятиях. Звезда сериала "Викинги" побывала на украинской свадьбе военнослужащего.

Актриса Кэтрин Винник поделилась снимками с торжества в инстаграме. Она была рядом с молодоженами и гостями.

Для актрисы, имеющей украинские корни и уже не первый год поддерживающей Украину, это стало еще одним особенным моментом во время ее поездки.



Случайная встреча в Украине привела меня на свадьбу украинского военного Дмитрия и его прекрасной невесты, – написала Винник.

По ее словам, Дмитрий сейчас воюет на одном из самых горячих участков фронта. Среди гостей свадьбы были и его сослуживцы, некоторые из которых недавно вернулись из российского плена.

Для меня было честью стать свидетелем такого важного дня и разделить их любовь, – отметила актриса.

На этот раз в Киев Винник приехала в качестве посла UNITED24. Она также приняла участие в мероприятиях, приуроченных к Дню Независимости, и записала обращение к украинцам. А еще во время визита актриса пережила российскую атаку и спускалась в укрытие.

Кэтрин Винник неоднократно подчеркивала свое украинское происхождение. Она родилась в Канаде в семье украинцев, в детстве посещала украинскую школу и является членом организации "Пласт". С 2023 года актриса также является послом UNITED24.

Напомним, что Кэтрин находилась именно в Киеве во время массированной атаки и после всего этого обратилась к украинцам.