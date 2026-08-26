Акторка Кетрін Винник поділилася кадрами зі святкування в Instagram. Вона була поруч із молодятами та гостями.

Для акторки, яка має українське коріння і вже не перший рік підтримує Україну, це стало ще одним особливим моментом під час її поїздки.



Випадкова зустріч в Україні привела мене на весілля українського військового Дмитра та його прекрасної нареченої, – написала Винник.

За її словами, Дмитро зараз воює на одному з найгарячіших напрямків фронту. Серед гостей весілля були й його побратими, деякі з яких нещодавно повернулися з російського полону.

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Для мене було честю стати свідком такого важливого дня та розділити їхнє кохання, – зазначила акторка.

Цього разу до Києва Винник приїхала як амбасадорка UNITED24. Вона також взяла участь у заходах до Дня Незалежності та записала звернення до українців. А ще під час візиту акторка пережила російську атаку та спускалася в укриття.

Кетрін Винник неодноразово наголошувала на своєму українському походженні. Вона народилася в Канаді в родині українців, у дитинстві відвідувала українську школу та є пластункою. З 2023 року акторка також є амбасадоркою UNITED24.

Нагадаємо, що Кетрін була саме в Києві під час масованої атака і після всього вона звернулась до українців.



