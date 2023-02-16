Кэтрин Зета-Джонс из "Уэнздей " зажгла танцем в ночном клубе: под культовый хит Benny Benassi

Актриса Кэтрин Зета-Джонс, сыгравшая Мортисию Аддамс в сериале "Уэнздей", отметила День святого Валентина в ночном клубе. Вместе с ней находился ее 78-летний муж актер Майкл Дуглас.

Видео с зажигательными танцами актриса опубликовала в своем инстаграме. Пара станцевала под легендарное шествие Benny Benassi Satisfaction.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отпраздновали День Валентина в ночном клубе

Звезда "Уэнздей" надела красное платье со смелым вырезом, а ее муж продемонстрировал свои танцевальные навыки в полностью белом костюме.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас танцуют под Benny Benassi: смотрите видео

Оскароносные актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс воспитывают двоих детей, празднуют вместе день рождения 25 сентября и состоят более двух десятилетий в браке. Звезды впервые встретились в 1998 году, после того как Дуглас впервые увидел Джонс в фильме "Маска Зорро".

После полномасштабного вторжения актеры поддержали Украину. Кэтрин Зета-Джонс выразила поддержку украинским женщинам, а Майкл Дуглас вручил награду от американского ПЭН-клуба жене и дочери заключенного в Крыму Владислава Есипенко.