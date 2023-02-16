Відео із запальними танцями акторка опублікувала у своєму інстаграмі. Пара станцювала під легендарний хід Benny Benassi Satisfaction.

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Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас відсвяткували День Валентина у нічному клубі

Зірка "Венздей" одягла червону сукню зі сміливим вирізом, а її чоловік продемонстрував свої танцювальні навички в повністю білому костюмі.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас танцюють під Benny Benassi: дивіться відео

Оскароносні актори Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс виховують двох дітей, святкують разом день народження 25 вересня та перебувають понад два десятиліття у шлюбі. Зірки вперше зустрілись у 1998 році, після того, як Дуглас вперше побачив Джонс у фільмі "Маска Зорро".

Після повномасштабного вторгнення актори підтримали Україну. Кетрін Зета-Джонс висловила підтримку українським жінкам, а Майкл Дуглас вручив нагороду від американського ПЕН-клубу дружині та доньці ув’язненого в Криму Владислава Єсипенка.