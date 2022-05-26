23 травня в Американському музеї природознавства на Манхеттені відбулася церемонія вручення премії PEN/Barbey Freedom to Write Award. Цьогоріч лауреатом став Владислав Єсипенко — український журналіст, якого Росія затримала в окупованому Криму та засудила до шести років колонії.

Читайте також Із закликом звільнити Тайру та під звук сирени: українці вразили виходом у Каннах

Майкл Дуглас вручив нагороду дружині ув’язненого в Криму Владислава Єсипенка

Для мене велика честь бути сьогодні тут, під час війни, яка є глобальною загрозою нашим цінностям, демократії та свободі, щоб вручити премію PEN/Barbey Freedom to Write Владиславові Єсипенку. Ви знаєте, що він мужній борець за правду, патріот, улюблений батько і чоловік,

– сказав Дуглас.

Далі доповнив: "У своїй журналістській роботі він пожертвував власною свободою, щоб донести до нас історії та правду українського народу"

Голлівудський актор Майкл Дуглас вручив нагороду його дружині Катерині та дочці Стефанії: дивіться відео

Дружина Катерина відреагувала зі словами про те, що Володимир завжди розповідав "історії людей, чиє життя зазвичай не потрапляє у заголовки чи перші шпальти".

Він вирішив розказати світові, що це значить – жити в селі без електрики, бути дитиною, чий ігровий майданчик – занедбане поле в країні війни. Для нього це єдиний спосіб дати зрозуміти світу, що відбувається в Криму під російською окупацією,

– сказала Катерина.

"Мій чоловік вірить у це настільки глибоко, що готовий ризикувати своїм життям. Я поділяю його відданість, і все моє життя, поки він у в’язниці, полягає в тому, щоб відстоювати його свободу, його право на повернення до нас додому і продовження своєї журналістської діяльності", – підсумувала вона.



Майкл Дуглас підтримав Україну і вручив нагороду дружині ув’язненого в Криму Владислава Єсипенка / Скриншот з відео Майкл Дуглас підтримав Україну і вручив нагороду дружині ув’язненого в Криму Владислава Єсипенка / Скриншот з відео

Відомо, що Владислав Єсипенко переїхав до Криму з Кривого Рогу незадовго до анексії. У 2014 році він із родиною ще певний час залишався на півострові й міг працювати як журналіст. Зрештою він вивіз сім'ю на підконтрольну Україні територію, хоч професійну діяльність у Криму не покинув.

Як затримали Владислава Єсипенка

Єсипенко готував журналістські матеріали на соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан без цензури. Звісно, це не подобалося російській владі. Крайній захід у Криму, який Єсипенкові вдалося відвідати на свободі – мирна акція до дня народження Тараса Шевченка, що проходила в Сімферополі 9 березня 2021 року.

Уже наступного дня журналіста затримали. ФСБ Росії запідозрила його у шпигунській діяльності в інтересах українських спецслужб. Дослівно арешт пояснили так: Єсипенко "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму".

16 лютого 2022 року «суддя» Сімферопольського районного суду засудив українського журналіста Владислава Єсипенка до шести років позбавлення волі у колонії загального режиму та присудив штраф 110 тисяч рублів.