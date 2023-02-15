В інтерв’ю для видання Insider, Дженна Ортега розповіла наскільки жорсткими були зйомки в Румунії. На знімальному майданчику зірка перебувала 12 – 14 годин.

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Дженна Ортега поскаржилася на виснажливий графік зйомок

Відомо, що для ролі Венздей Ортега почала освоювати віолончель приблизно за два місяці до зйомок, до того вона не мала досвіду гри на цьому інструменті. Упродовж всього серіалу "Венздей" вона зіграла декілька пісень, включаючи Paint It Black гурту The Rolling Stones і Don't Stop групи Fleetwood Mac.

"Мені потрібно було прийти на дві години раніше, опрацювати 12 – 14 годин на день, потім піти додому, включити Zoom і ще вчитися", – сказала вона. Або, коли Ортега приходила на квартиру, її викладач вже чекав на неї: "Це було постійно, якщо ми не знімали шоу на вихідних, то тоді я займалася уроками".

Актриса зізналась, що найскладнішим моментом для неї стало виконання композиції Paint It Black.

Я не спала. Я рвала на собі волосся. Мій батько постійно говорив, що я "істерично плачу",

– згадала зірка.

У той час як актриса прагнула знімати якнайбільше гри на віолончелі, через жорсткі вимоги її графіка, іноді доводилося використовувати дублерів для гри на віолончелі.

"Нам не вистачило часу, тому що Венздей присутня практично в кожній сцені", – сказала вона.

Дженна Ортега у серіалі "Венздей" / Netflix

Також відомо, що культовий танець, який зірка виконала у 4-й серії, вона знімала під час позитивного тесту на COVID-19. "Я почувала себе так, ніби мене збила машина, і що маленький гоблін вирвався з мого горла і дряпав стінки мого стравоходу", – сказала вона про цей досвід. – Мені давали ліки між дублями, тому що ми чекали на позитивний результат".

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Проте важка роботи Дженни Ортеги окупилася. "Венздей" став надзвичайно популярним серіалом та улюбленим у всьому світі. А Ортега була номінована на премію SAG за визначну роль актриси у комедійному серіалі. То ж у свої 20 років вона отримала шалену популярність у всьому світі, а кількість підписників в інстаграмі зросла до 26 мільйонів.

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