Остаются актуальными до сих пор: 5 фильмов, ставших классикой мирового кино
Кинематограф развивается на протяжении десятилетий. Фильмы, которые создавали более 50 лет назад, кардинально отличаются от фильмов, которые выходят сейчас. Но многие из них остаются актуальными до сих пор.
В материале Кино 24 узнавайте о непревзойденных фильмах, которые вошли в классику мирового кино. Несмотря на то, что киноиндустрия прошла такой большой путь, эти картины до сих пор имеют статус культовых.
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"12 разгневанных мужчин"
Фильм начинается с зала суда, где происходят заключительные речи по делу об убийстве. Присяжные и судья рассматривают дело: убил ли 18-летний парень собственного отца. Если подозреваемого признают виновным, его казнят. Двенадцать человек переходят в зал заседаний, где обсуждают дело. Один из присяжных настроен скептически.
"12 разгневанных мужчин": смотрите трейлер онлайн
Этот фильм кажется простым, потому что происходит в одном месте. Но он одинаково увлекательный и напряженный.
"Семь самураев"
Этот японский фильм рассказывает о семи самураях, которые защищают деревню от бандитов. Их нанимают односельчане, которые страдают от постоянных нападений. Они видят, как опытный боец Камбей умело убивает вора, поэтому обращаются за помощью именно к нему. Камбей собирает небольшой отряд опытных мужчин, которые становятся на защиту деревни.
"Семь самураев": смотрите трейлер онлайн
Картина оказала немалое влияние на всю поп-культуру. Впоследствии создали несколько римейков этого фильма, но ни один не смог сравниться с оригиналом по масштабу и мощности.
"Касабланка"
Фильм рассказывает историю Рика Блейна, владельца ночного клуба в Касабланке, которому приходится сделать трудный выбор между любовью к женщине и обязанностью помочь ей и ее мужу сбежать от нацистов. Сюжет сосредотачивается на внутреннем конфликте человека, которому приходится сделать выбор.
"Касабланка": смотрите трейлер онлайн
Это один из фильмов, что очень близок к совершенству. Это настоящая классика о любви и потере. Его наградили тремя Оскарами.
"Гражданин Кейн"
В центре сюжета – жизнь Чарльза Фостера Кейна, состоятельного медиамагната, через серию воспоминаний его знакомых. Он прошел путь от служения обществу до погони за властью. В начале ленты показывают, как Кейт умирает в огромном поместье. Молодой репортер должен написать надпись о тайнах прошлого Кейна. Сюжет исследует тему власти, влияния и одиночества, а технические приемы, использованы в фильме, стали новаторскими для своего времени
"Гражданин Кейн": смотрите трейлер онлайн
Этот фильм показывает, что такое настоящее кино. Его десятилетиями изучают студенты, которые получают образование в киноиндустрии: от операторской работы и мизансцен до сценария и тому подобное.
"Психо"
Культовый психологический триллер Альфреда Хичкока рассказывает историю женщины, которая похитила деньги и спряталась в мотеле, владелец которого - молодой человек с темной тайной
"Психо": смотрите трейлер онлайн
Блестящий фильм ужасов более 60 лет остается одним из лучших в своем жанре. Он является одним из самых известных и выдающихся фильмов всех времен.